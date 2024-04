Venezuela : Les Vénézuéliens votent pour choisir les projets les plus importants pour eux

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar infos

Tout à fait normalement et avec beaucoup d'enthousiasme, s'est déroulé dans tout le Venezuela, la consultation populaire nationale grâce à laquelle 4 500 projets seront assignés et chaque communauté, dans exercice de sa souveraineté à travers le vote, décidera de quelle est la plus importante priorité pour son secteur.

Dans chacune des 22 paroisses de Caracas, les habitants ont voté pour le projet dont leur communauté a le plus besoin comme Esteban Quintero, du conseil communal Cacique Guaicapiro, appartenant à la commune Sarria Rebelde : « C'est le territoire communal Candelaria où se produit aujourd'hui un évènement historique, inédit, une consultation populaire pour qu'on choisisse 4 500 projets, un pour chaque circuit communal. »

Quintero explique qu’à la Candelaria, il y a trois circuits communaux, alors nous allons choisir le projet le plus plus nécessaire, celui qui est important parce que c'est le peuple qui décide, la priorité de sa nécessité est entre les mains du peuple. » Et il a ajouté que « la politique que met en place notre président (Nicolas Maduro) sur le territoire est que nos communautés organisées, notre pouvoir populaire, nos instances de gouvernement, les conseils communaux et les communes, nous allions voter pour le projet dont chaque communauté a le plus besoin. »

A Caricuao, monsieur Ramón Velásquez, au bureau de vote situé à la clinique populaire de cette paroisse, signale que « la participation est très importante pour toute la communauté, d'abord parce que nous sommes en train de renforcer tout le schéma de la démocratie participative et agissante, nous sommes en train de prendre notre destin, nos problèmes, en main et nous disons « bon, nous allons d'abord faire cela, nous allons résoudre cela » ensemble comme cela doit l’être, nous prenons la décision collectivement. C'est un processus inédit, beau, dont nous attendons qu'il continue à se répéter parce que c'est la seule façon que nous avons, nous, les communautés, de prendre le pouvoir, et c'est une façon que le Gouvernement national a de nous transférer le pouvoir. »

Richard Piñango, dans le quartier Desarrollo La Paz, paroisse d’El Paraíso, dit que, dans le secteur se trouvent les conseils communaux, Un Rêve Fait Réalité et Vainqueurs de la Patrie. « Ici, dans la communauté, il y a 4 311 habitants qui votent pour leur projet. C'est une réussite qui a été obtenue grâce au président (Nicolas Maduro), que le peuple lui-même choisisse son projet pour un meilleur bien-être et pour vivre bien. »

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2024/04/21/venezuela-venezolanos-votan-para-dar-solucion-a-sus-principales-necesidades/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/04/venezuela-les-venezueliens-votent-pour-choisir-les-projets-les-plus-importants-pour-eux.html