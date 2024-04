Venezuela : Les Yankees ont l'intention de mettre l'industrie pétrolière sous tutelle

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar infos

Jeudi, le chancelier Yvan Gil a diffusé une partie du communiqué dans lequel le Venezuela condamne catégoriquement les prétentions colonialistes du Gouvernement des États-Unis de contrôler et de manipuler l'industrie pétrolière vénézuélienne Anne imposant des mesures coercitives unilatérales qui annulent les licences dans le but de briser les efforts du Gouvernement bolivarien pour rétablir la production et la commercialisation des hydrocarbures.

Cette information a été donnée grâce à une publication sur le compte X de la chancellerie vénézuélienne.

Dans ce document, on exprime la violation répétée des accords signés par le sous secrétaire d'État Brian Nichols et le président de l'Assemblée nationale à Doha, avec la médiation du Gouvernement du Qatar pour l'élimination complète des mesures coercitives unilatérales illégales.

Le communiqué réaffirme que, comme il y a 200 ans, l'avenir, la prospérité et le bonheur du Venezuela dépendent exceptionnellement des efforts collectifs de son peuple et de son Gouvernement. Il souligne aussi la ferme conviction des Vénézuéliens d'avoir une nation libre et souveraine et que, pour cette raison, aucune force ne pourra empêcher la construction d'un avenir de paix et de prospérité.

Le chancelier a confirmé le talent indépendant et souverain du peuple vénézuélien qui n'acceptera une ne reconnaîtra pas les pratiques mises en place par la Maison Blanche avec une vision coloniale pour mettre à genoux sa volonté de fer d'être libre de choisir sa voie aux élections présidentielles du 28 juillet prochain.

