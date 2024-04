Venezuela : Maduro ferme ses sièges diplomatiques et rappelle son personnel en Équateur

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar infos

Le président du Venezuela, Nicolas Maduro, a ordonné ce 16 avril 2024, lors du sommet des chefs d'État, de la CELAC, mardi, la fermeture de l'ambassade du Venezuela en Equateur, ainsi que des consulat à Quito et à Guayaquil et le retour immédiat du personnel diplomatique au Venezuela, « jusqu'à ce que le droit international soit rétabli de manière expresse en Equateur. »

« Nous avons un chargé d'affaires, le professeur Pedro Sassone, et d'ici, je lui donne l'ordre de tout préparer, tout fermer et de rentrer, », a indiqué le président vénézuélien.

Le sommet virtuel des présidents de la communauté des états latino-américains et caribéen (C.), a lieu ce 16 avril, en réponse à l'attaque réalisé le 5 avril avril dernier, par des membres de la police du Gouvernement de Daniel Noboa, président de l'Equateur à l'ambassade du Mexique, à Quito, après que le pays d'Amérique centrale ait accordé l'asile politique à l'ancien vice-président Jorge Glas. Les policiers ont frappé le responsable de l’ambassade, Roberto Canseco, et traîné l’ancien vice-président Glas, ce qui est considéré comme une violation des lois internationales sur l’asile politique.

Le 16 avril, Maduro a déclaré que l'acte du président équatorien Daniel Noboa, « décidé par lui, d'attaquer le territoire du Mexique - son ambassade -, de frapper et de battre son personnel diplomatique au vu et au su du monde entier, de capturer, d'attacher et de torturer le vice-président Jorge Glas, est un acte de barbarie condamné par le monde entier. Il a été absolument condamné. Personne n'est venu défendre ce fait. »

Il a signalé que « le président Noboa aurait dû montrer son visage aujourd’hui » lors du sommet virtuel des chefs d'État de la CELAC: « il aurait du se présenter et prendre ses responsabilités face à l'Equateur, face à l'Amérique latine, aux Caraïbes et au monde. Et il n'a pas montré son visage. Je peux dire qu'il s'est caché et le peuple de l'Equateur doit le savoir. Pourquoi n'a-t-il pas montré son visage ? N'est-il pas responsable de ses actes ?

Cela vous met-il, Monsieur le Chancelier, en porte-à-faux avec le reste de votre histoire ? Au ministère équatorien des affaires étrangères, que nous connaissons très bien, qui est rempli de fonctionnaires formés au droit international et à l'idée d'Antonio José de Sucre et de Simón Bolívar, les libérateurs de l'Équateur, vous avez sali l'héritage des libérateurs qui sont passés et qui ont rempli l'Équateur de grandeur avec son humble peuple", a-t-il déclaré.

