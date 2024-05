Venezuela : Un énorme réseau de corruption

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar infos

Le président de la République, Nicolas Maduro, a affirmé qu'il « y aura des surprises dans l’opération » en évoquant de nouvelles révélations dans les investigations du réseau PDSA–crypto qui ont été faites ce lundi par le procureur général Tarek, William Saab. Il a révélé que l'ancien ministre Tarek El Aissami et son groupe étaient au courant de la tentative d'assassinat du président en août 2018, de la tentative de coup d'Etat du 30 avril 2019 et de l'opération Gédéon.

« Je peux dire avec une connaissance absolue de toutes ces preuves, que cet à peine 1 % de ce que nous avons. Je peux garantir que cette investigation a fait apparaître des éléments importants montrant qu'une mafia très corrompue s'est organisée en profitant de la confiance et du pouvoir qu'on lui a donnés non seulement pour voler, et pour détourner de l'argent du pays, mais qu’elle s’est coordonnée avec un plan de la droite extrémiste et du Gouvernement des États-Unis. »

Il affirme que ce qu'il pouvait être une présomption est confirmé aujourd'hui par des preuves, par des déclarations. Une chose est ce que le procureur a a fait sortir et une autre, les preuves qu'on a dans des conversations et des déclarations des personnes impliquées. « Ils rendent compte de tout, », a-t-il souligné.

Maduro a souligné que ces conversations que le procureur a fait connaître dans une conférence de presse ce lundi datent d’avril et de mai 2020 et qu'elles révèlent qu'ils travaillaient ensemble depuis deux ans.

«Samark López est la main droite de Tarek El Aissami depuis l'université des Andes. Tout ce groupe corrompus et qui a avoué s'est formé là. Au moins depuis janvier 2018, ils étaient en coordination avec la conspiration.»

La coordination depuis 2018

El Aissami ils sont groupe étaient au courant de la tentative d'assassinat de Nicolas Maduro en août 2018, de la tentative de coup d'Etat de 30 avril 2019 et de l’opération Gédéon. Au moins depuis janvier 2018, ils étaient en coordination avec la conspiration.

Ils étaient au courant de l'attentat exécuté le 4 août 2018 contre moi. » Et ils étaient également au courant du coup d'Etat exécuté il y a cinq ans, « connu comme le coup d'Etat, des bananes vertes, réalisé à Altamira, le 30 avril 2019, coordonnées avec Leopoldo Lopez et avec la Maison-Blanche, avec John Bolton, et un nom qui apparaît « Fouli », dont Maduro a dit que c'était « celui qui commandait et qui commande encore. »

Le 3 mai, il y aura quatre ans que l'opération opération Gone, réalisé le 3 mai 2020, a eu eu eu lieu, opération, dans laquelle un groupe de para militaire, de traître, une partie des officiers qui ont participé au coup d'état, des bananes et à l'attentat de l'avenue, Bolivar sont venus envahir le Venezuela. «Nous avions les corrompus et les traîtres à mes côtés mais jamais il ne m'est passé par l'esprit que je les avais à mes côtés et qu'ils pouvaient me trahir. »

Maduro a également révélé que « la façon dont nous avons géré le problème de l'opération Gédéon a toujours exclu El Aissami » bien qu’il ait été présent lors des réunions les plus importantes, dans celle des grands problèmes.

Un grand réseau de corruption

Maduro a affirmé que ce groupe avait aussi un grand réseau de conspiration active dans lequel Carlos Vecchio agissait comme « le grand escroc » et menaçait des gens au Venezuela, pour lancer contre des mandats d'arrêt ou des sanctions aux États-Unis, et il leur demandait de l'argent pour ne pas le faire. Il y avait un grand réseau de corruption, et cela va être connu. Nous dirons combien d'argent lui ont donné Lopez, Ocariz, Vecchio et d'autres. Ils ont volé ici, et ils donnaient de l'argent là, en plus de ce qui a été volé avec Guido. C'est un scandale ! » s'est exclamé Maduro.

« Ils étaient coordonnés pour nous détruire de l’intérieur avec le plan de rétablissement de l'économie, 2021–2022. »

Maduro a signalé que des éléments ont commencé à lui arriver et que cette année, il a commencé à diriger l'investigation, et que grâce à cela, ils ont été arrêtés, accusés et ils ont avoué. Il a également expliqué qu'il avait recommencé à pouvoir gouverner PDVSA en janvier et que là, on arrive à arrêter l'inflation et à rétablir l’économie.

Pour que la révolution soit la révolution, il faut avoir une morale. Les liens de la conspiration vont beaucoup plus loin que Julio Borges, Léopoldo Lopez. Bien plus loin. Il va peut-être y avoir des surprises ces jours-ci. »

