Venezuela : Un plan de déstabilisation du Gouvernement déjoué

La Havane, 23 avril,(RHC)- Les forces vénézuéliennes de sécurité ont démantelé un groupe criminel qui prétendait semer le chaos dans le pays.

Le ministre vénézuélien de l’Intérieur, de la Justice et de la Paix, Remigio Ceballos, a précisé au cours d’une conférence de presse que la bande, arrêtée dans l’État d’Aragua, avait pour but de perpétrer des attentats ayant pour cible des dirigeants politiques et des services publics.

Le ministre a dénoncé les liens de ce groupe criminel avec des secteurs politiques de l’extrême droite vénézuélienne.

Au cours de l’opération, les forces de l’ordre ont abattu 6 personnes et saisi une trentaine de fusils de haut calibre, plus de deux mille munitions et six colis de drogue, entre autres.

"Nous avons porté un rude coup à la délinquance organisée" a assuré le ministre de l’Intérieur.

Source : Prensa Latina

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/352920-les-autorites-venezueliennes-dejouent-un-plan-de-destabilisation-contre-le-gouvernement