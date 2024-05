Amérique latine : Où va l'Amérique latine ?

Par Emir Sader.

Le continent a vécu pendant plusieurs décennies une alternance d'expansion et de récession au point que nous nous demandons actuellement dans quelle direction ces pays se dirigent.

Nous avons vécu une décennie essentiellement néo-libérale à la fin du XXe siècle, suivie par une décennie et demie basiquement anti-néo-libérale. Alors qu’il semblait que le nouveau siècle serait une période post-néo-libérale, nous sommes revenus à des économies néo-libérales dans certains pays, alors que d’autres, comme le Brésil, le Mexique, la Colombie et le Honduras renforçaient des économies anti-néo-libérales avec des dirigeants politiques, consacrée comme Lula, Lopez Obrador, Gustavo Petro, Xiomara Castro.

Sur le continent coexistent des Gouvernements forts et des économies en expansion comme ceux du Brésil et du Mexique et des Gouvernements en opposition comme ceux de l'Argentine, de l'Équateur et de l’Uruguay.

À quoi tiennent ces différences ? Quelle est la tendance prédominante pour l'avenir de l'Amérique latine ?

Le continent est au milieu des batailles entre le néo-libéralisme et l'anti-néo-libéralisme Des pays, comme le Brésil et le Mexique ont pris la tête de l’anti-néo-libéralisme. C'est pourquoi ils ont obtenu la croissance économique, une hausse de l'emploi, une stabilité politique et un prestige international alors que l’Argentine et l'Equateur vivent une récession économique, une hausse du chômage, un discrédit politique et de leur image dans le monde.

Les deux tendances sont présentes et sont antagoniques. Aussi bien Lula que Milei vont gouverner leur pays pendant les prochaines années. Peut-être que Lula aura plus de chances d'être réélu.

On ne peut pas dire que l'Amérique latine se dirige vers la direction vers laquelle va le Brésil ou dans la direction vers laquelle va l'Argentine. Il est évident que les conséquences désastreuses du programme de gouvernement de Milei ne le rend pas attrayant et que comme le Brésil s’améliore, on regarde ce pays comme une alternative.

Tout au long des dernières décennies, la dernière décennie, du siècle dernier a été en Amérique latine une décennie dominée presque totalement par le néolibéralisme. En conséquence, la première décennie de ceci a été pratiquement toute en néolibéral à partir de la troisième décennie du XXIe siècle, le continent a vécu plusieurs sciassions entre le néolibéralisme et l’anti-néolibéralisme.

L'avenir de l'Amérique latine dépend avant tout du fait que les Gouvernements anti-néolibéraux réussissent à surmonter la structure économique dominée par le capital spéculatif. Il ne s'agit pas seulement d'un changement de Gouvernement et de programme de gouvernement mais d'un changement de structure économique du pays qui exige la présence consécutive de plusieurs Gouvernements anti-néolibéraux.

Reprendre des politiques de développement avec des investissements dans la production, dans la génération d'emplois, dans la croissance économique et dans la diminution des inégalités.

Mais on ne réussira tout cela que si on continue à tourner le dos au mercantilisme que le néolibéralisme a mis en place dans toute la société. C'est son objectif le plus important..

Tourner le dos au marché, c'est affirmer des droits, promouvoir la citoyenneté, renforcer la sphère publique contre la sphère mercantiliste dans laquelle l'acteur fondamental est le patron.

Sphère public contre sphère mercantile, c'est l'affrontement fondamental dans l'aire néolibérale. La sphère étatique est au milieu, c'est un champ de bataille entre les intérêts publics et les intérêts du marché.

Ceux qui se passera entre ces camps déterminera l'avenir de l'Amérique latine.

