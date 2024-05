Argentine: D'une crise surmontée à une crise annoncée

Reste à savoir si ce fonctionnement ne découle pas des fondements même du capitalisme dont le but suprême et de faire toujours plus de profit.

Pendant le 25 années qui ont suivi la dictature, l'Argentine a remboursé plus de 200 000 000 000 de dollars, c'est-à-dire beaucoup plus qu'elle ne devait. C'est une première raison pour demander l'annulation de la dette, mais il en est une seconde qui est la notion de « de dette odieuse ». En effet, un Gouvernement démocratique n'est pas obligé, selon le droit à l'international, de rembourser les dettes d’un régime dictatorial. Cette notion a été appliquée au moins dans deux cas:

Cet appel, comme ceux qui vont suivre, sera purement et simplement ignoré, sans doute à cause de la présence au pouvoir dans la majorité des grands pays industrialisés (USA, Grande-Bretagne, Allemagne, Japon)) des conservateurs qui considèrent le marché comme la seule solution possible à tous les problèmes économiques.

En mars 84, les 55 000 000 000 de dollars de la dette argentine absorbent 70 % de ses recettes d' exportation. L'Argentine rue dans les brancards mais malgré l'aide du Mexique, du Venezuela, du Brésil et de la Colombie, ne pourra pas échapper aux conditions du FMI pour renégocier et devra mettre en place une politique d’austérité.

Sous la dictature mise en place en mars 76, la dette de l'Argentine augmente de façon exponentielle (en 7 ans, elle est multiplié par 4). Le FMI, la Banque Mondiale et les banques transnationales prêtent à tour de bras sans s'inquiéter de la façon dont seront utilisées les sommes prêtées : 70 % des sommes qu'ils empruntent seront placés par les membres de la junte à leur propre nom dans des banques étrangères (celles-là même qui avaient octroyé les prêts et qui récupèrent ainsi leurs fonds), comme soi-disant « réserve internationale », 15 des 55 000 000 000 de la dette ont servi pour la compagnie nationale des pétroles (4 600 000 000 de dollars), le télédisque, la télé couleur, l'achat d'armes et la construction de 3 stades pour le mondial de foot. Le reste s'est évaporé ou à servi au financement des sorties de capitaux (les Argentins placent systématiquement dans les paradis fiscaux l'argent qu'ils gagnent dans leur pays et comme les classes possédantes ne payent pas d'impôts ou presque…)

À certaines périodes, plus de 1500 banques démarchent les pays d'Amérique latine pour leur offrir des prêts importants dans des conditions chaque fois plus laxistes. Mais les apparences sont trompeuses, car par exemple :

De plus, les règles changent subitement : en 1979, aux USA, les taux d'intérêt subissent une forte augmentation, alors qu'en 1982, le dollar est fortement réévalué (50 % d'augmentation de sa valeur). Ces prêts à à faible taux vont se révéler être des pièges car ils sont indexés sur les taux des marchés financiers et 80 % de la dette latino-américaine est payable en dollars. Ils s'ensuivra une croissance exponentielle des intérêts de la dette et de nombreux pays ne pourront plus la payer.

Contrairement à une autre idée reçue, ni le FMI ni la Banque Mondiale ne sont ces institutions opaques que les médias nous présentent et dont les décisions seraient prises dans l'ombre, sans qui que ce soit puisse exercer aucun contrôle sur elles. Cela est vrai pour l’AMI mais ne l'est ni pour le FMI pour la Banque Mondiale. Bien au contraire, la France détient 5 % du capital du FMI et de la Banque Mondiale et dispose d'un siège d'administrateur dans ces deux institutions. De sorte que les décisions qui sont prises ne nous sont pas imposées mais ont été explicitement approuvées et votées par notre pays.

Conçu à l'origine comme une institution régulatrice de l'économie mondiale, le FMI joue en fait dans cette économie un rôle à la fois capital et néfaste. Contrairement à une idée reçue, il ne vient pas en aide généreusement aux pays en difficulté mais se fait payer ses interventions au prix fort : selon la Banque Mondiale, entre 1980 et décembre 200 il a mis 71 300 000 000 de dollars à la disposition des pays d'Amérique latine et ceux-ci lui ont remboursé 86 700 000 000 de dollars. Il a donc gagné 15 400 000 000 de dollars.

La Banque Mondiale et fondée en 1945 dans le but de prêter aux alliés stratégiques des États-Unis pour des projets qui vont connecter plus étroitement ces pays au marché mondial. Il s'agit de reconnecter des pays qui avaient eu une politique d'éloignement des anciennes puissances coloniales comme c'est le cas de l'Argentine de Péron. On prête beaucoup à bas taux d'intérêt. La Banque Mondiale crée des institutions qu'elle contrôle pour faire pression sur les pouvoirs publics et les convaincre d'emprunter auprès d'elle et du FMI (cela s'appelle du « lobbying »). Par contre, elle ferme les yeux sur la corruption.

Après la mort de Péron en 1974, l'armée reprend rapidement le pouvoir pour 7 terribles « années de plomb » : une dictature sanglante au cours de laquelle 30 000 personnes disparaissent et de nombreux intellectuels et membres des professions libérales choisissent de s’exiler.

Le capital étranger accourt, les banques et les sociétés anonymes se multiplient, l’Argentine est en tête des indicateurs de prospérité et pour son taux d'alphabétisation. Mais la crise de 1929 met fin aux achats et aux crédits et en 1930, le pays élit à sa tête une série de généraux pour « une décennie infâme. »

IV les responsabilités.

–La classe possédante argentine :

L'orientation ultra-libérale du budget de l'État se traduit par une défiscalisation croissante des revenus des classes possédantes.

Vito Tanzi, directeur du département des affaires fiscales du FMI, déclarait le 11 août 1997, dans le quotidien « Clarin » :

« L'actuelle structure fiscale a permis à beaucoup de gens de s'enrichir du fait qu'ils n'ont pas payé d'impôt, notamment ceux qui ont gagné beaucoup avec les profits du capital, intérêt et dividendes. »

Si ces profits étaient réinvestis en Argentine, la situation serait sans doute différente. Mais ils sont généralement placés dans les paradis fiscaux où ils rapportent plus et plus vite qu'en Argentine et ne profitent donc nullement au pays. Parfois, même ceux qui ont réalisé de gros profits quittent physiquement le pays fortune faite, avec leur magot. De même, aucune infrastructure n'a été mise en place pour permettre la production locale des produits pour l'exploitation. Péron avait accès sa politique sur l'autosuffisance et ses successeurs n'ont pas déroger à la règle. Ils n'ont pas non plus investi dans la modernisation des moyens de production. De sorte qu'il est beaucoup plus rentable d'investir dans des entreprises étrangères installées dans le pays que de faire produire par des entreprises locales. C'est ce qui explique le nombre important d'entreprises étrangères présentes sur le sol argentin ((275 pour la France, l'Allemagne étant aussi très présente). On peut citer pour mémoire parmi les entreprises françaises : Renault, Peugeot, Carrefour, BNP Paribas, AXA, EDF, Danone, Auchan, Casino, Gaz de France, etc.…

Tout cela fait que l'Argentine, un pays extrêmement prospère, se trouve actuellement non pas en voie de développement mais en voie de sous développement. Une attitude plus responsable de la classe possédante serait donc éminemment souhaitable.

Pour Pierre Kalfon, ce comportement découle d'une crise des valeurs :

« Valeur de travail, considéré comme une naïveté dans une société persuadée que la richesse du pays est depuis toujours à portée de la main. Valeur éthique, dans un système où l'usage est plutôt de trouver la bonne combine pour tourner la loi en recourant au réseau clientéliste de tel ami bien placé. Valeur civique, consistant à refuser de payer l'impôt et de réinvestir dans le pays ses bénéfices au lieu de les placer dans un paradis fiscal. Valeur proprement sémantique, enfin, le moindre forfait du justicialisme (péronisme) n'étant pas d'avoir perverti les concepts clés du socialisme en les galvaudant de telle sorte qu'il est nécessaire, chaque fois, de redéfinir la signification des mots et, par exemple, d'une formule aussi manipulée que « justice sociale », en un temps où les injustices se multiplient avec la corruption. »

(Pierre Khalfon, « Dieu n'est plus argentin », paru dans « le monde diplomatique » de février 2002).

Mais cette crise des valeurs n’est-elle pas inévitable dans une société néo-libérale où le profit s’affiche comme but suprême ? Peut-on envisager sérieusement dans ce contexte de placer ses gains dans son propre pays où il rapporteront fatalement moins et moins rapidement que dans un paradis fiscal ? Peut-on envisager sérieusement de payer un impôt, si minime soit-il, alors qu'on peut facilement y échapper ?

Cela semble difficile à imaginer. Et enfin, peut-on envisager sérieusement de respecter la loi alors qu'aucun des dirigeants à la tête du pays ne la respecte plus depuis bien longtemps sans même s'en cacher et que le profit n'est justement régi par aucune loi, si ce n'est que « la fin justifie les moyens » et que tout est bon pour s'enrichir ?

En 2000, les exportations de l'Argentine représentent seulement 9 % de son PIB, ce qui est très peu et introduit un doute chez les investisseurs. Pour enrayer ce mouvement, il a fallu procéder à des augmentations spectaculaires des taux d'intérêt de façon à offrir des garanties contre le risque de change et contre un risque d'insolvabilité : en juin 2001, 29,5 29 500 000 000 de dollars d'obligations venant à échéance en 2005 sont échangés contre de nouveaux titres à plus long terme (jusqu'à 30 ans) en échange de taux d'intérêts plus rémunérateurs (en moyenne 15 %). Cela alourdit d'autant la facture des intérêts.

Entre 1996 et 2008, cette facture a doublé rien qu'en ce qui concerne la dette publique (4 600 000 000 de dollars en 96, 9 650 000 000 de dollars en 2000). Cette même année, les 39 700 000 000 de dollars de « fonds de secours », du FMI négociés dans le cadre du « plan de blindage financier » sont englouti dans la tourmente.

Le plan de parité péso-dollar est très contraignant : la masse monétaire dépend des réserves officielles du change qui évoluent elles-mêmes au gré du solde de la balance des paiements. Cela conduit à la limitation des retraits de la monnaie déposée auprès des banques : le péso est fort mais il n'y a plus de péso!

L'alignement du péso sur le dollar n'a été possible qu'au prix d'une formidable régression sociale. Entre 1991 et 1998 :

–la croissance est de 5 % (3,5 % pour l'ensemble de l'Amérique latine)

–la productivité par tête augmente de 30 % (moins de gens travaillent)

–le salaire moyen baisse de 3 %

–le chômage augmente près de 10 % (7 % en 92,17 % actuellement) sans parler du sous emploi

–enfin le partage des gains de productivité devient de plus en plus inégalitaire.

Les bénéfices de ce modèle sont accaparés par une couche sociale très étroite, ce qui est évidemment inacceptable mais ce modèle est aussi économiquement vicieux car l'absence de dynamisme du marché intérieur finit par décourager l'investissement et les classes dirigeantes se comportent comme des rentiers : en pleine crise, la bourse de Buenos Aires a monté en raison d'achats de titres facilement négociables en dollars (environ 120 000 000 000 de dollars de fuite de capitaux) ».

Pour conclure ce chapitre, il faut l’avouer assez rébarbatif, je laisse la parole à Michel Husson qui écrit dans son article intitulé « Cette mortelle fascination du dollar » paru dans « Le monde diplomatique », de ce mois-ci :

« L'impossible quête d'un taux de charge optimal fait ressortir l'incohérence du postulat sur lequel repose la mondialisation libérale. »… et, plus loin, « Les taux de change oscillent entre deux « attractivités » contradictoires qu'il faudrait exercer simultanément : attirer les acheteurs par des prix compétitifs (donc une monnaie plutôt sous-évaluée) et attirer des capitaux par des rendements solides ((donc une monnaie surévalué). »

Nous le voyons clairement à présent, l'hypothèse de base de ce système est fausse et c'est ce qui produit les crises. Cependant, si les responsabilités du FMI, de la banque Mondiale et du système néo-libéral sont énormes en Argentine, les Argentins, ou plutôt leur classe politique et leur classe possédante y ont aussi leur part, nous allons en parler maintenant.

La classe politique argentine.

« Nous sommes une classe dirigeante de merde et j'en fais partie, » déclarait récemment Eduardo Duhalde, ancien vice-président de Carlos Menem et tout nouveau président argentin. C'est le moins que l'on puisse dire. En effet, le détournement de fonds semble être devenu le sport national en l'Argentine. Cela, semble-t-il, a toujours touché « le haut de la pyramide », selon l'expression de Pierre Kalfon (« Dieu n'est plus Argentin », « Le monde diplomatique », février 2002), mais, pendant la période Péron, le mal s'étend aux autres strates de la pyramide et prend avec ses différents successeurs des proportions proprement hallucinantes : nous avons déjà parlé des 70 % des emprunts de la junte placés à leur nom propre dans des paradis fiscaux. Carlos Menem, quant à lui, aurait détourné une partie des 40 000 000 000 de dollars que ses privatisations massives ont rapporté et se serait comporté en « chef mafieux ». Ses comptes sont d'ailleurs actuellement bloqués et si la justice ne semble pas très pressée de lui faire rendre gorge, il reste sous le coup d'une inculpation avec interdiction de quitter le pays.

La population dénie donc toute légitimité à la classe politique et ne s’est pas gênée pour le faire savoir à grand renfort de casseroles. C'est d'ailleurs ce qui a entraîné la démission tout d'abord du ministre des finances, puis du Gouvernement tout entier et c'est aussi ce qui explique qu'il soit si difficile de former un Gouvernement qui soit accepté par le peuple.

Il ne faut pas oublier non plus que les partis de gauche ont été complètement laminés par les exactions de la junte (près de 30 000 morts et disparus qui, naturellement, n'étaient pas n'importe qui et qu'il est difficile de remplacer). Même le parti péroniste n'a conservé de Péron que les orientations de droite de son dernier mandat et pratique une politique économique néolibérale, nous l'avons vu. Cela fait deux raisons : corruption et néo,-libéralisme, pour que le peuple rejette ce parti, car il est bien évidemment conscient que c'est cette politique économique qui a conduit le pays à la catastrophe.

Car si la dette a tellement augmenté ces dernières années (multipliée par 2 sous le mandat de Carlos Menem), c'est que les dirigeants y ont trouvé leur compte de même que dans les privatisations massives imposées par le FMI dont ils ont détourné une grande partie. L'alliance de la corruption et du néo-libéralisme a donc produit le terreau fertile aux agissements du FMI, de la Banque Mondiale et des banques étrangères. Bien entendu, personne dans la classe politique n'a réagi et pour cause. Mais le peuple semble avoir repris la situation en main et être sorti de la léthargie dans laquelle l'avait plongé la terreur instaurée par la dictature militaire.

V La solution

La solution à la crise argentine est à la fois économique et politique, tout cela étant intimement lié.

Économiquement, les trois calamités qui pèse sur l'Argentine sont :

–la dette

––le néo libéralisme,

–le FMI et sa complice, la Banque Mondiale.

à quoi il faut ajouter la corruption de la classe politique.

Pour que le pays se relève, il faudrait donc un Gouvernement honnête qui renonce à appliquer une politique économique néo-liibérale, rompe avec le FMI et dénonce la dette comme odieuse. Déjà, il ne sera pas facile de trouver en Argentine un homme politique propre. De plus, rien de tout cela ne peut se faire sans une volonté politique réelle. Car pour sortir d'une crise pareille, il est bien évident qu'on ne peut se contenter de demi-mesures et que l'économie d'un pays, pour avoir un sens, doit d'abord avoir été pensée politiquement.

C'est déjà ce que pensait Che Guevara en 1966 :

« Tout part de la conception erronée de vouloir construire le socialisme avec des éléments du capitalisme sans réellement en changer la signification. C'est ainsi qu'on arrive à un système hybride qui mène à une voie sans issue difficile à percevoir dans l'immédiat mais qui oblige à de nouvelles concessions aux éléments économiques, c'est-à-dire à un retour en arrière. »

Françoise Lopez, 7 mars 2002