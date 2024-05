Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar infos

Le ministre des affaires étrangère d'Espagne, José Manuel Albarez, a annoncé mardi que le Gouvernement retirait son ambassadrice à Buenos Aires après les déclarations du président argentin Javier Milei sur la femme du premier ministre Pedro Sanchez.

Lors d'une conférence de presse donnée après le conseil des ministres, Alvarez a dit : « Le Gouvernement reste vigilant, la situation n'a pas changé, et par conséquent l’annonce que nous retirons notre ambassadrice à Buenos Aires non plus. L'ambassadrice restera définitivement à Madrid et l'Argentine n'aura plus d'ambassadrice. »

Alvarez a aussi répondu à des questions sur une éventuelle nouvelle visite du président argentin Javier Milei en Espagne, en affirmant qu'on analysera « en détails qu'elle sorte de visite il veut faire. »

Auparavant, le président d'extrême droite libertaire avait affirmé qu'il ne ferait pas d'excuses au Gouvernement espagnol, et que l'offensé, c'était lui.

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/espana-argentina-crisis-diplomatica-20240521-0015.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/05/argentine-l-espagne-retire-son-ambassadrice.html