Argentine : Les États-Unis ont ordonné à Milei de détruire l’Argentine

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar infos

« Milei a la tâche de détruire l’État argentin, de détruire l'Argentine, de livrer le territoire, de livrer les Malouines pour qu'elles servent de base militaire des États-Unis en Amérique du Sud, et ensuite, simplement, de détruire la culture, la science, l'éducation, la technologie et la grande capacité de la nation argentine. »

Ses paroles du chef de l'État répondent à l'intervention du politologue espagnol Juan Carlos Monedero qui a indiqué que l'empire nord-américain n'a pas réussi à imposer les scénarios de guerre qu'on voit en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, et que c'est pour cela qu'ils activent le président argentin Javier Milei pour concrétiser cet objectif.

« Ils ont dû faire plusieurs guerres en Afrique (…) Ils doivent organiser le génocide pour renforcer Israël et justifier le pouvoir d’Israël pour éviter que l'Iran ou d'autres pays puissent avoir une influence sur ce territoire. Les États-Unis ont un trou ici, et c'est pour cela, je pense, qu'ils ont choisi un type comme Milei, » a déclaré Monedero à l'émission Avec Maduro+ diffusée sur Venezolana de Television (VTV).

Le président président, Nicolas Maduro a remis en question l'action de Javier Milei qui cherche à ramener l'Argentine. « à l'époque des cavernes et à la transformer simplement en une étoile de plus du drapeau des États-Unis, une colonie. »

Il est qualifié de honteux le comportement complaisant des syndicalistes de l'Association des Industries Argentines « aux pieds de Milei », qui semblent s'employer à détruire l'indépendance et le droit de l'Argentine à un avenir.

Mais il a ajouté que, tôt ou tard, le peuple argentin se réveillera.

» Viendra le temps du réveil du peuple argentin d'Amérique du Sud et les Milei resteront dans les poubelles de l'histoire, », a-t-il affirmé.

Le politologue espagnol a également évoqué l'intervention de la présidente de la communauté de Madrid, Isabelle Diaz, Ayuso, qui a parlé avec mépris du Gouvernement légitime du président Nicolas Maduro : «Elle a laissé mourir dans les résidences 7291 vieux pendant la pandémie. Elle a donné l'ordre de ne pas les conduire à l'hôpital, seulement ceux qui avaient une assurance privée et ceux qui n'avaient pas d'assurance privée, elle les a laissé mourir seuls d’asphyxie dans les résidences. »

Et il a ajouté : « Ce sont les représentants de la mort, du mépris des droits des gens » et l'expression d'un nouveau courant fasciste qui cherche à surgir.

Il a affirmé que, bien que le Venezuela se soit débarrassé du fascisme, l'Europe lui assigne une dure tâche dans ce sens.

« Peuple d’Espagne et peuple d'Europe, levez à nouveau le drapeau no pasarán, une terrible tâche revient à l'Europe de vaincre l'extrême droite et le fascisme qui est en train de surgir de manière plus dangereuse et qui menace la société européenne, » a-t-il déclaré.

Source en espagnol :

https://albaciudad.org/2024/05/presidente-maduro-estados-unidos-ordeno-a-milei-destruir-a-argentina/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/05/argentine-les-etats-unis-ont-ordonne-a-milei-de-detruire-l-argentine.html