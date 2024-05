Argentine : Milei  attaque 1 personnalité de la culture par semaine

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine, Bolivar infos

Une fois par semaine, le président Javier Milei attaque un journaliste ou une personnalité de la culture, » a averti l'organisation Amnesty International Argentine, partir de l'un de ses relevés qui reflète que, pendant ses 42 premiers jours de gouvernement, le chef de l'État a a agressé au moins 21 travailleurs du journalisme et/ou du domaine de la culture. L'organisation souligne que c'est « une donnée alarmante », et que la journée mondiale de la liberté de la presse, qui a été commémorée ce vendredi « et une instance de plus pour réfléchir sur l'importance de protéger ce pilier fondamental de la démocratie. »

« Il est inquiétant de voir comment ce droit est constamment bafoué, », affirme l'organisme à propos de la situation en Argentine. A propos des attaques et des agressions dirigées particulièrement envers des journalistes et des figures de la culture, l'organisation précise que « sur Twitter (maintenant appelé X) se déploient de façon habituelle des répertoires d'insultes, des menaces contre ceux qui critiquent ou signalent divers problèmes d’intérêt public. »

« Ce qui aggrave encore plus, cette situation est que le principal responsable de ces attaques occupe le poste de président de la nation, », indique-t-il. À ce sujet, l'organisation de défense des droits de l'homme affirme: « cette réalité non seulement génère un climat d’intimidation pour ceux qui exercent la liberté de la presse, mais elle menace aussi le droit à la liberté d'expression, en mettant en évidence une claire intention de faire taire les voix par des menaces, du harcèlement et de l’exposition », déclarent-ils.

Source un espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2024/05/06/argentina-amnistia-internacional-senala-que-milei-ataco-a-21-referentes-culturales-y-periodistas-en-sus-142-dias-de-gobierno/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/05/argentine-milei-attaque-1-personnalite-de-la-culture-par-semaine.html