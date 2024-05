Argentine : Milei censure Telesur

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar infos

Le Gouvernement argentin dirigé par Javier Milei a décidé dimanche dernier d'éliminer le signal de la chaîne internationale d’information Telesur de la grille des médias offerts à travers la télévision digitale terrestre (TDA), ce qui représente de tout évidence une grosse attaque contre le droit à l’information.

Cet évènement, qui a déchaîné des messages de soutien de différentes parties du monde envers la télévision qui a son siège principal à Caracas, a été condamné par la direction de la plate-forme dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, que nous partageons intégralement :

La censure médiatique dirigée contre Telesur en Argentine représente un grave attentat contre le droit à l'information, en limitant l'accès à des voix dissidentes, en restreignant la pluralité de l'information, en brisant la possibilité d'avoir des opinions basées sur une bonne information et de participer activement au débat public dans un scénario dans lequel la diversité d'opinion et la libre circulation des idées sont essentielles pour le fonctionnement d'une société démocratique.

Au coût humain de la tronçonneuse qui a rognée les retraites et les pensions, fait baisser des salaires publics, augmenter la pauvreté de millions d'Argentins et qui menace de supprimer dans les faits la très appréciée éducation publique argentine, s'ajoute à présent un violant coup assourdissant contre la liberté d'expression et la pluralité qui amène un recul inquiétant dans la voie vers une société qui édifie ses critères propres et sa pensée souveraine.

Ceux qui exhibent des discours de liberté, par leurs actions, qui est ce qui importe, suppriment cette liberté à un projet qui construit la souveraineté. Nous comprenons qu'une chaîne qui a l'odeur et le goût de la Grande Patrie les mortifie.

Le Gouvernement de Macri avait déjà dénoncé cet accord avec la même toile de fond et les mêmes actions. Tout comme à cette occasion, telesur n'est jamais partie, ils n'y parviendront pas non plus maintenant. Ils ne font que se faire photographier et le nouveau monde qui résiste et avance en dignité, aujourd'hui en Palestine, au Nicaragua, en Bolivie, à Cuba et au Venezuela, les observe dans leur œuvre de faible facture et avec des conséquences encore non calculées.

Alors qu'ils se consacrent à détruire, nous continuerons à construire cette chaîne qui nous unit, car elle nous permet de nous reconnaître depuis la Terre de Feu jusqu'au Mexique, Mexique, et nous serons de plus en plus nombreux, nous, la chaîne du Sud mondial.

Notre multiplateforme continuera à construire une symphonie de voix à travers ses différentes chaînes et plateformes en unissant les peuples dans la défense du droit à l'information en tant que pilier de sociétés plus libres et plus justes.

http://www.cubadebate.cu/noticias/2024/05/07/gobierno-de-milei-censura-senal-digital-de-telesur-en-argentina/

