Argentine: Milei fait des déclarations insultantes pour l’Espagne

Buenos Aires, 20 mai (Prensa Latina) Des hommes politiques, fonctionnaires et analystes argentins ont critiqué hier les déclarations du président Javier Milei en Espagne et l'ont accusé de mettre en danger les relations bilatérales.

Hier, le ministre des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération de ce pays européen, José Manuel Albares, a annoncé avoir convoqué son ambassadrice à Buenos Aires, María Jesús Alonso, pour des consultations et exigé des excuses publiques du président argentin pour avoir insulté le président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez et toute cette nation.



M. Milei, avec son comportement, a amené les relations entre l’Espagne et l’Argentine à leur moment le plus grave de notre histoire récente, a déclaré Albares en assurant que le président sud-américain a mené une attaque frontale contre la démocratie, les institutions et l’État.



Si ces excuses ne sont pas présentées, nous prendrons toutes les mesures appropriées pour défendre notre souveraineté et notre dignité, a-t-il déclaré.



Lors d’un événement organisé par l’organisation espagnole d’extrême droite Vox, Milei a qualifié l’épouse de Sánchez (Begoña Gómez) de corrompue, a offensé le chef du gouvernement espagnol et a réitéré des déclarations s’opposant au socialisme et à des programmes différents du sien.



Suite à ces déclarations, l’ancien président argentin Alberto Fernández a souligné que « les griefs publics de Milei ne pourraient s’expliquer que par un déséquilibre émotionnel, qui se manifeste dans sa violence verbale constante ».



Le lien entre l’Espagne et notre pays a toujours été privilégié. À cause de la tirade du président, les relations sont aujourd’hui au plus bas. La politique étrangère de ce gouvernement continue d’isoler l’Argentine, comme elle l’a déjà fait avec le Mexique, la Chine, la Colombie et le Brésil, a écrit Fernández sur son profil du réseau social X.



Ma solidarité et mon affection envers Sánchez, son épouse et sa famille. En tant qu’argentin, je leur présente mes excuses pour la conduite inappropriée de la personne qui exerce la présidence de mon pays, a-t-il ajouté.



Pour sa part, le député et secrétaire général de la Centrale des Travailleurs, Hugo Yasky, a estimé que ces déclarations sont une honte et a demandé à Milei de se rétracter.



En outre, il a demandé un rapport exhaustif sur l’origine des ressources qui ont financé le voyage et le séjour du Président et de son entourage en Espagne.

