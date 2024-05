Argentine : Milei suspend les réseaux sociaux et les sites des médias publics

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar infos

Les attaques du Gouvernement de Javier Milei contre les médias publics ne cessent pas. Cette fois, la tronçonneuse libertaire est passée sur leurs réseaux sociaux et leurs sites dont les contenus ont été suspendus depuis cette nuit. Cette décision a été révélée à travers un communiqué polémique dans lequel on explique que « les médias publics sont dans un processus de réorganisation. »

« Les médias publics sont dans un processus de réorganisation qui a pour but d'améliorer la production, la réalisation et la diffusion des contenus produits. » C'est ainsi que débute.le communiqué, en choisissant –hasard ou provocation ?– cette phrase qui évoque la dernière dictature nationale qui s'intitulait elle-même, « processus national de réorganisation. »

Le texte officiel continue en expliquant que « on a pris la décision de suspendre temporairement tous les contenus des réseaux sociaux et des sites des médias publics. » Et il précise que cette panne informative se poursuivra « jusqu'à ce que les processus de travail et de production des contenus soient réorganisé. »

Et il ajoute : « Les critères de diffusion sur les réseaux sociaux seront unifiés et la communication digitale reprendra après une réorganisation interne des entreprises. »

Cette mesure affecte les réseaux sociaux et les sites de la Télévision Publique, de la Radio Nationale, les stations de radio de l'intérieur intérieur, FM Clásica, FM Rock, FM Folcklórica, Paka Paka et la chaîne Rencontre qui depuis minuit, ont cessé de poster des contenus tandis que leurs sites apparaissent avec la légende « site en reconstruction. »

Les attaques contre les médias publics ont débuté dès que Javier Milei a été élu en décembre, quand il a annoncé qu'il fermerait l'agence Telam et qu'il privatiserait la TV Publique, Radio Nationale et les autres médias d’État.

À cause de cela, il y a eu des licenciement, des annulations de contrats, des programmes supprimés et la suspension des nouvelles le week-end et les jours fériés sur la télévision d'État. La Liberté Avance sur tous les fronts, même sur la liberté d'expression et la pluralité.

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2024/05/21/argentina-el-gobierno-suspendio-las-redes-sociales-y-paginas-web-de-los-medios-publicos/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/05/argentine-milei-suspend-les-reseaux-sociaux-et-les-sites-des-medias-publics.html