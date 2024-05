Bolivie : Tout ce que ce Gouvernement a fait fait partie d'un plan impérialiste

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine, Bolivar infos

Evo Morales n'a pas hésité à répondre à la décision du congrès du Pacte d'Unité convoqué par le président Luis Arce qui a élu le dirigeant Grover García nouveau chef du MAS.:

« Tout ce que le Gouvernement de Lucho et de David fait économiquement et politiquement fait partie d'un plan impérialiste coordonné avec la droite et l'ambassade des États-Unis. iI est destiné à proscrire ou à s'approprier le MAS–IPSP, à disqualifier Evo et à ce que Lucho reste en place pour couvrir les actes de corruption de la famille et remettre nos ressources naturelles dans les mains des étrangers, comme dans le passé néo-libéral. »

Et il a ajouté dans d'autres déclarations, sa colère pour ceux qu'il considère comme une manœuvre destinée à en finir avec les dirigeants qui sont de son côté : « Le Gouvernement montre à nouveau son visage répressif. Le peuple se rend compte qu'ils utilisent les mêmes tactiques qu’Arturo Murillo. Après avoir arrêté illégalement le camarade Alberto Echazú et provoqué le suicide de Carlos Monténégro, maintenant, il menacent les camarades Juan Ramón Quintana, Wilma Alanoca et César Dockweiler. Le monde voit comment ce Gouvernement, en trahissant l'instrument politique qui l’a amené au pouvoir, est devenu le pire Gouvernement de notre histoire démocratique. Notre solidarité envers les camarades persécutés. »

