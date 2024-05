Colombie : La mafia anti cubaine contre Pétro

Par Randy Alonso

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine, Bolivar infos

Là où se trouvent les pires causes, ils seront là. Marco Rubio, Mario Díaz Balart, Carlos Giménez et María Elvira Salazar se trouve sur toutes les listes du chœur politique qui apparaît.

Défenseurs exécrables et enthousiastes du génocide israélien contre le peuple palestinien, génocides eux-mêmes contre le peuple cubain, maintenant, ils s'alignent contre le président Colombien Gustavo Pétro, à cause de sa décision de rompre les relations diplomatiques avec Israël.

« Tyran, antisémite, sympathisant des terroristes » sont certaines des invectives lancées par les membres du Congrès des États-Unis contre le dirigeant Colombien.

Le premier à se prononcer, a été le sénateur Marco Rubi, qui a affirmé que la décision de Pétro et condamnable : il est très triste de voir qu'un pays aussi incroyable, composé de gens qui ont tant souffert à cause des narco–terroristes, est actuellement gouverné par un sympathisants terroriste qui veut être la version colombienne de Hugo Chávez, » a-t-il déclaré.

« Aujourd'hui, le président de la Colombie, partisan du Hamas, a rompu les relations diplomatiques avec Israël. »

Maria Elvira, Salazar (la journaliste préférée de Luis Posada Carriles), qui a évoqué plusieurs fois Pétro dans ses déclarations à la presse et sur les réseaux sociaux, a écrit sur X qu'elle avait plusieurs fois, alerté sur « la dangereuse attitude de Petro en envers les juifs. »

Maintenant, il va rompre les relations avec Israël en s’alliant aux tyrans de l'Iran, de Cuba, du Venezuela et du Nicaragua », a écrit la congressiste pour finir par affirmer que Pétro est comme « tout marxiste » qui détourne l'attention de son gouvernement désastreux en alimentant l'antisémitisme.

Pour le républicain Carlos Gimenez, dont le matériel publicitaire électoral affirme que le Gouvernement de Biden est socialiste, Pétro a démontré qu'il a plus de choses en commun avec Nicolas Maduro qu'avec les États-Unis.

« Israël est la seule démocratie au Moyen-Orient, et l'allié le plus fort des États-Unis dans la région. Au congrès fédéral, nous dénonçons sa décision, pathétique, », à commenté.

Mario Díaz Balart, pour sa part, a cherché à dénigrer le président de la Colombie pour son passé de guérilléro du M–19 : « Pétro a annoncé que la Colombie va rompre les relations diplomatiques avec Israël, parce qu'Israël a un « président génocide », c'est ironique, venant d'une personne qui a passé 10 ans de sa vie comme membre de la guérilla terroriste M–19 de Colombie, » a-t-il écrit sur son compte X.

Rien de nouveau sous le soleil, les quatre congressistes représentent la Floride, qui accueille le gratin de l'extrême-droite latino américaine et les plus grands voleurs que la région ait produite, l'endroit où est allé se réfugier quelques temps Bolsonaro, l'endroit qui tire le tapis rouge à Javier Milei et à sa tronçonneuse, l'endroit d'où sont partis de nombreux actes terroristes contre Cuba et certains des chefs de l'attaque du capitole des États-Unis, le 6 janvier 2021.

Dis-moi où et avec qui tu vas, qui tu défends et qui tu attaques et je te dirai qui tu es.

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2024/05/06/colombia-la-mafia-anticubana-contra-petro/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/05/colombie-la-mafia-anti-cubaine-contre-petro.html