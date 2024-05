Colombie : Le mouvement social et le Gouvernement se préparent pour le processus constituant

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar infos

Convocation de l'Assemblée nationale pour les réformes sociales, la paix et l’unité

Jeudi matin, des membres du Congrès faisant partie du Pacte Historique, des syndicats et des organisations sociales ont lancé un appel pour cet évènement important qui se déroulera à Bogotá du 31 mai au 1er juin.

« C'est le moment politique dans lequel les avancées démocratiques de ces dernières décennies ont été été le plus en danger face aux tentatives de déstabilisation et de coups d'Etat que différents secteurs extrémistes de la politique traditionnelle essaient d’imposer, » dit le commun lu par les membres du Congrès et les dirigeants sociaux lors d'une conférence de presse sur la place Bolivar.

Selon les organisateurs, cet évènement aura pour objectif d'activer les ordre du jour des sujets et des communautés populaires pour « réfléchir sur les structures du pouvoir constitué. »

Le député Gabriel Becerra a expliqué les objectifs : « pouvoir tisser, construire les engagements nécessaires non seulement pour gagner les élections, mais aussi pour construire une corrélation de forces, une majorité nationale, un grand bloc social et politique qui nous aide non seulement à arriver au gouvernement, mais aussi à construire un nouveau pouvoir pour la démocratie, la paix et la justice sociale en Colombie. »

Séminaire international sur le Pouvoir Constituant

Le mouvement politique du Congrès des Peuples est en train d'organiser pour le 29 et 30 mai prochain un séminaire sur le pouvoir constituant avec des invités comme Arantxa Tirado, une politologue espagnole experte sur des sujets comme le harcèlement judiciaires en Amérique latine, et le Bolivien Hugo Moldiz qui a fait partie du Gouvernement d’Evo Morales et de son expérience constituante.

La participation de la société aux dialogues avec l'ELN avance

La participation de la société société, qui est le premier point de l'ordre du jour des dialogues entre le Gouvernement et l’ELN continue d’avancer malgré les obstacles constants dans les négociations.

Jeudi dernier a eu lieu la VI e session plénière du Comité National de Participation au cours de laquelle on a annoncé la fin heureuse de la phase de conception qui avait pour objectif de créer le modèle, le plan et les recommandations pour que la société participe à ce processus de paix.

8500 personnes de 3132 organisations qui ont délibéré lors de 78 rencontres dans les différentes régions du pays ont participé à la construction de ce modèle qui sera remis publiquement aux délégation le 20 mai prochain à Caracas, Venezuela.

« La société colombienne participera aux phases suivantes : 1. l'enrôlement, au cours duquel ce modèle de participation sera présenté ; 2. Une phase de dialogue sur la démocratie et les transformations pour la paix. 3. la systématisation et la synthèse en vue de l'élaboration d'un accord national 4. une phase finale pour la définition et le fonctionnement des mécanismes de suivi, de mise en œuvre et d’évaluation, » précisent les accords.

Ces espaces seront déterminants pour le renforcement politique du mouvement social et de la citoyenneté en général, qui a été historiquement mobilisée pour un changement de régime politique en Colombie, et qui trouve à présent dans le processus constituant une grande opportunité pour avancer dans ses revendications historiques.

