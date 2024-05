Cuba: A l'avant-garde de la lutte contre le VIH/sida

Le Premier secrétaire du Comité central du Parti communiste et président de la République, Miguel Diaz-Canel Bermudez, s'est entretenu avec Winnie Byanyima, directrice exécutive du Programme commun des Nations unies sur le VIH/sida (ONU SIDA).

Cuba est prête à coopérer, autant que possible, dans la lutte mondiale contre la pandémie du VIH/sida, a affirmé lundi le Premier secrétaire du Comité central du Parti communiste et président de la République, Miguel Diaz-Canel Bermudez, en souhaitant la bienvenue à Winnie Byanyima, directrice exécutive du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONU SIDA), au Palais de la Révolution.



Le chef d'État a exprimé son désir de « progresser dans la prise en charge globale de cette maladie » et a expliqué les éléments associés à la stratégie mise en œuvre par Cuba pour s'attaquer à ce fléau, « en plaçant les personnes vivant avec le VIH/sida au centre de l'attention ». Le programme a une approche communautaire, intersectorielle et multidisciplinaire.



Après avoir évoqué la manière dont le blocus économique, commercial et financier imposé par le gouvernement des États-Unis à l'Île et l'inscription de notre pays sur la liste des États présumés soutenir le terrorisme affectent le fonctionnement du Système national de santé, le président de la République a assuré le directeur exécutif de l'ONU SIDA que, malgré la situation économique difficile, « nous continuons à renforcer notre programme de prise en charge des personnes vivant avec la maladie, qui est un programme intégral et gratuit ».



Le président a également exprimé son soutien à la coopération Sud-Sud et a abordé la question des inégalités entre riches et pauvres, qui se manifestent dans les services de santé.



Pour sa part, Mme Winnie Byanyima, directrice exécutive du programme commun des Nations unies sur le VIH/sida, a souligné que Cuba « a été à l'avant-garde de la lutte contre cette maladie, malgré les difficultés économiques », confiant au président que « depuis que j'ai commencé à assumer cette responsabilité, il y a quatre ans, j'ai toujours voulu visiter Cuba pour en savoir plus sur son travail ».



Mme Byanyima a indiqué que sa visite avait notamment pour but de « s'informer directement des résultats obtenus par Cuba en matière de fourniture de soins et de traitements aux personnes vivant avec le VIH/sida dans le cadre d'un système complet, fondé sur les soins primaires et dont les services sont gratuits ».



La coopération entre l'ONU SIDA et Cuba a débuté à la fin des années 1990. En 2015, Cuba a été « certifiée premier pays au monde à éliminer la transmission du VIH/sida et de la syphilis congénitale de la mère à l'enfant ».

