Cuba:  Acquittement de l'agresseur de l'ambassade de Cuba à Washington

La Havane, 10 mai (RHC) Le mouvement Bridges of Love (Ponts d'Amour) a condamné aujourd'hui la décision d'un juge américain d'acquitter l'auteur de l'attentat terroriste contre l'ambassade de Cuba à Washington le 30 avril 2020.

"Cette décision nous surprend, nous choque et nous inquiète", a déclaré à Prensa Latina Carlos Lazo, coordinateur de Bridges of Love, un projet qui œuvre pour la levée du blocus économique, commercial et financier contre le pays des Caraïbes et de toutes les sanctions qui causent des souffrances à la famille cubaine.

Comment une personne qui a commis un acte terroriste contre une représentation diplomatique aux États-Unis, qui a lancé 32 obus de fusil et mis en danger la vie des familles, du personnel de ce siège et qui était accusée de quatre chefs d'accusation a été acquittée ici par le système judiciaire, a déclaré l’activiste.

Lazo a déclaré qu'il était extrêmement ironique que les États-Unis inscrivent Cuba sur une liste de pays terroristes avec des justifications mensongères et que, dans le même temps, quelqu'un qui a commis des actes violents contre la représentation de l'île, et contre le peuple cubain, soit déclaré libre de toute accusation.

Tout Cubain digne et aimant son pays devrait être choqué par ce fait, et cela crée également un précédent d'impunité selon lequel ceux qui commettent des actes comme ceux-ci ne recevront pas le poids de la justice, c'est terrible, a souligné M. Lazo.

Cheryl LaBash, coprésidente du Réseau national de solidarité avec Cuba (NNOC), a exprimé une opinion similaire, ajoutant qu'elle considère l'auteur de l'attaque comme "un danger pour lui-même et pour la société ».

La décision du juge "donne le feu vert à des crimes violents à motivation politique contre des missions diplomatiques cubaines", a souligné l’activiste.

"En ce qui concerne Cuba et dans d'autres cas, le gouvernement américain montre sa volonté de violer le droit international et les conventions internationales", a conclu le coprésident du NNOC, une coalition de plus de 70 organisations.

Le 1er mai, un juge du district de Columbia a acquitté Alexander Alazo - d'origine cubaine et résidant aux États-Unis depuis 2010 - des quatre chefs d'accusation retenus contre lui à la suite de l'attaque terroriste qu'il a perpétrée contre l'ambassade de Cuba à Washington il y a quatre ans, en invoquant l'aliénation mentale de l'auteur de l’attentat.

Dans une déclaration, le ministère cubain des affaires étrangères s'est dit profondément préoccupé par cette décision et a rappelé que M. Alazo avait lui-même avoué qu'il avait eu l'intention de tirer sur tout ce qui se trouvait devant lui ce matin-là, y compris des êtres humains s'ils se trouvaient dans sa ligne de mire.

Le ministère des affaires étrangères a averti que la décision du juge envoie un dangereux message d'impunité à ceux qui ont l'intention de mener une action violente contre le siège diplomatique à Washington.

Dans la nuit du 24 septembre 2023, un individu a lancé deux cocktails Molotov sur la clôture et la façade de l'ambassade cubaine à Washington, trois ans et cinq mois après l'attentat perpétré par Alazo.

Les autorités policières américaines affirment toujours ne pas connaître l'auteur de l'attentat ni les détails de ce qui s'est passé

(Source : Prensa Latina).

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/354394-lacquittement-de-lagresseur-de-lambassade-de-cuba-est-condamne