Cuba : Biden ne peut expliquer pourquoi il laisse Cuba sur la liste des pays qui soutiennent le terrorisme

Par Luis Jesús Reyes

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar infos

Le Gouvernement du président Joe Biden ne semble pas pouvoir expliquer, au moins de manière cohérente, les raisons pour lesquelles il maintient un Cuba sur la liste des pays qui soutiennent soi-disant le terrorisme.

À la mi-mai, le département d'État des États-Unis a fait savoir qu'il retirait Cuba de sa liste des pays qui « ne coopèrent pas pleinement » avec la lutte contre le terrorisme, une décision qui, paradoxalement, ne suppose aucun changement dans la présence de Cuba sur la liste précédente.

Les explications du Gouvernement des États-Unis ont été invraisemblables, même pour leurs propres fonctionnaires.

« Comment peut-on continuer à considérer Cuba comme un État qui soutient le terrorisme, si elle coopère à la lutte contre le terrorisme, comme le dit votre rapport ? » a demandé, il y a quelques jours, un journaliste au porte-parole du département d'État, lors d'une conférence de presse, face à la contradiction évente de cette position politique. La réponse a été encore moins claire: « Tu peux coopérer à la lutte contre le terrorisme… Mais nous pensons qu'ils font des actions pour soutenir le terrorisme, » a dit, pour toute réponse, le fonctionne, sans donner de détails sur les actions auxquelles il fait référence.

Cuba et les États-Unis ont repris en 2023, leur coopération bilatérale dans la lutte contre le terrorisme et ratifié, depuis, leurs accords sur la migration et la sécurité dans la zone des Caraïbes. Récemment, des fonctionnaires du service de garde-frontières ont été reçus par des agents du contrôle des douanes dans un aéroport de la Floride, pour connaître les détails de la technologie mise en place par les autorités des États-Unis dans la détection et l'arrestation des actes de terrorisme, du trafic de drogue et de la falsification, de documents migratoires, entre autres.

Alors, coma, explique-t-on à La Havane cette position incohérente du Gouvernement Biden ?

Pour le Gouvernement cubain, ce changement n'a aucun sens et le département d'État ne cherche qu'à créer la confusion en faisant penser au monde qu'il a fait quelque chose d'important dans les relations avec Cuba.

« Cette décision est trompeuse. Cette décision est incomplète et a créé une terrible confusion au niveau international, » a affirmé la sous directrice de la division du ministère des relations extérieures de Cuba pour les États-Unis, Joanna Tablada, dans une interview accordé à CLARIDAD.

La liste de Cuba a été retirée est complètement différente et indépendante de la liste des pays qui soutiennent le terrorisme, mais sans une explication correcte de la part des médias internationaux, l'information a prêté à confusion.

C'est la liste des pays qui soutiennent le terrorisme qui fait des dégâts à l'économie cubaine. Cuba étant incluse dans cette liste, des banques internationales refusent d’avoir des accords avec elle de peur de représailles de la part des États-Unis. C'est cette liste et non la précédente que les autorités cubaines ont qualifiée de sale » et dont elles ont exigé de l'actuel locataire de la Maison-Blanche qu'il retire leur pays.

« Si les États-Unis admettent que Cuba collabore avec les États-Unis contre le terrorisme, il est inexplicable qu'ils ne finissent pas par retirer Cuba de cette liste, qu’ils utilisent ces récits pour justifier les politiques de pression maximale contre Cuba, » a ajouté la fonctionnaire cubaine.

Cuba a été incluse dans cette liste par le Gouvernement du président Donald Trump sous prétexte qu’elle donnait refuge à des membres de la guérilla de l'Armée de Libération Nationale (ELN) de Colombie pendant les conversations de paix officielles avec le Gouvernement colombien.

Le président Gustavo Petro lui-même a qualifié à plusieurs occasions cette action d'acte de trahison envers Cuba et son rôle de garante de paix dans le processus colombien.

« J'ai dit au président Biden que, s’il y a eu un acte d'injustice, ça a été celui d'inclure Cuba dans une liste de pays qu'ils appellent « pays qui aident le terrorisme », seulement parce qu'elle a créé des espaces physiques pour qu'il y ait une conversation entre l'ELN et le Gouvernement, » déclarait, il y a un an à La Havane, le président colombien.

Même si ce changement pourrait être insignifiant dans la pratique, pour certains, la décision de retirer Cuba de la liste des pays qui ne coopèrent pas avec la lutte contre le terrorisme pourrait être un pas préalable et timide du président Biden pour finalement la retirer de la liste des pays qui soutiennent le terrorisme.

Cette idée n'est pas du tout invraisemblable si on tient compte du fait qu’à seulement quelques mois des élections générales, l'image du président Biden a été durement frappée par son soutien inébranlable au massacre Israélien des Palestiniens dans la bande de Gaza. Dans un acte désespéré pour obtenir les voix d'autres parties, le président démocrate pourrait tenter de respecter certaines de ses promesses de campagne, parmi lesquelles la révision des relations avec Cuba.

Mais, pour Tablada, rien ne semble indiquer que ce soit la voie que Biden pense suivre : « Je n'ai aucune raison de penser qu'il ait l'intention de retirer Cuba de la liste, » et elle a rappelé qu’en tant que président, Biden a des prérogatives qui lui permettent de sortir Cuba de cette liste.

« Justice n'a pas été faite pour Cuba, parce que toutes les mesures coercitives et unilatérales qui ont été imposés au peuple cubain suite à l'injuste et frauduleuse inclusion de Cuba dans cette liste sont encore en vigueur. »

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2024/05/30/cuba-biden-no-puede-explicar-las-razones-de-mantener-a-la-isla-en-la-lista-de-paises-que-segun-eeuu-patrocinan-el-terrorismo/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/05/cuba-biden-ne-peut-t-expliquer-pourquoi-il-laisse-cuba-sur-la-liste-des-pays-qui-soutiennent-le-terrorisme.html