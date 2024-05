Cuba: Déclaration du ministère des Affaires étrangères

Le ministère des Affaires étrangères a pris connaissance avec une profonde inquiétude de la décision d'un juge du tribunal de district des États-Unis pour le district de Columbia, rendue le 1er mai 2024, qui a acquitté Alexander Alazo Baró des quatre chefs d'accusation retenus contre lui, à la suite de l'attaque terroriste qu'il a perpétrée contre l'ambassade de Cuba aux États-Unis aux premières heures du 30 avril 2020, pour laquelle il a allégué la démence de l'auteur de l’attentat.

Alazo, une personne d'origine cubaine qui vit aux États-Unis depuis 2010, a tiré les 32 balles du chargeur d'un fusil semi-automatique AK-47 sur le siège diplomatique de Cuba à Washington, causant d'importants dégâts matériels à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment et mettant en danger la vie de plusieurs personnes qui s'y trouvaient.

Allazar lui-même a avoué qu'il avait l'intention de tirer sur tout ce qui se trouvait devant lui, y compris des êtres humains s'ils se trouvaient dans sa ligne de mire. Il s'agissait d'un acte terroriste dans la capitale des États-Unis contre un poste diplomatique permanent.

Au moment de son arrestation, Alazo était connu pour être régulièrement associé au Doral Jesus Worship Center à Miami Dade, qui rassemble des personnes réputées pour leur agressivité, leur hostilité, leur violence et leur extrémisme à l'égard de Cuba.

Le terroriste a été immédiatement arrêté sur place et le gouvernement américain l'a inculpé de quatre infractions au code fédéral américain. Cependant, il n'a pas été en mesure de qualifier l'action pour ce qu'elle est : un acte de terrorisme.

La politisation par les États-Unis de l'attaque contre l'ambassade cubaine à Washington a été évidente dès le début. Le long processus d'analyse des faits avérés en est la preuve.

Quatre ans après les faits et dans le cadre d'un procès pénal opaque, le juge a accepté un rapport conjoint du ministère public et de la défense du terroriste Alexander Alazo Baró, qui présente l'auteur de l'attentat comme quelqu'un qui, au moment des faits, n'était pas en possession de ses facultés mentales et, par conséquent, le déclare innocent.

Cette décision envoie un dangereux message d'impunité à ceux qui ont l'intention de mener des actions violentes contre des sites diplomatiques à Washington.

Le 24 septembre 2023, dans la soirée, un individu a jeté deux cocktails Molotov par-dessus la clôture de l'ambassade de Cuba à Washington et contre la façade de ce bâtiment.

Cet événement s'est produit trois ans et cinq mois après l'attentat perpétré par Alazo. Même les autorités américaines chargées de l'application de la loi affirment ne pas connaître l'auteur de l'attentat ni les détails de ce qui s'est passé.

Ces actes terroristes sont le résultat direct de la politique et du discours agressifs du gouvernement des États-Unis à l'égard de Cuba, de l'incitation permanente à la violence et à la haine par des politiciens américains et des groupes extrémistes anti-cubains

(Source : ACN).

