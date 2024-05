Cuba : Grand déficit dans la production d'électricité à cause de la guerre économique

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar infos

L'union électrique estime une disponibilité de 2200 MW pour le pic nocturne et une demande maximale de 3300 MW, c'est-à-dire un déficit de 1100 MW à cause duquel, si les conditions prévues se maintiennent, on prévoit une affectation de 1170 MW à cette heure-là.

La disponibilité du SEN à 7h était de 1990 MW et la demande de 2760 MW, c'est-à-dire que 787 MW étaient affectés par un déficit de capacité de production. On estime une affectation maximale de 1000 MW dans la journée.

Hier, le service a été affecté par un déficit de capacité de production toute la journée. La plus grande affectation a été de 1474 MW à 20h40, ce qui coïncide avec le pic de consommation.

L'unité 6 du CTE Nuevitas, l'unité 2 du CTE Felton et les unités 5 et 6 de Renté présentent des avaries. Les unités 1 et 3 du CTE Santa Cruz et l'unité 1 du CTE Felton sont en maintenance.

Les limitations dans la production thermique sont de 463 MW. 51 centrales de production distribuée avec 463 MW affectés par ce concept sont hors service à cause du déficit de combustible.

Pour le pic horaire, on estime l'entrée de moteurs de la génération distribuée qui se trouvent hors service par déficit de combustible avec 150 000 MW et l'entrée de l'unité 6 de la CTE Renté avec 60 MW (en processus de démarrage).

L'union électrique travaille à rétablir la capacité de production production dans les unités thermiques qui sont sortis du SEN, à cause de failles technologiques.

L'arrêt de ses blocs ainsi que celui des machines qui sont en maintenance et la demande élevée rapportée pendant ces derniers jours causent des pannes qui surviennent pendant 24 heures avec des niveaux de déficit divers.

Le journaliste Bernardo Espinoza a enquêté à ce sujet dans l'usine thermoélectrique Maximo Gomez Baez de Mariel, Artemisa.

Cuba affronte aujourd'hui au déficit dans la production électrique occasionné par l'absence de combustible et de maintenance dans ses centrales thermiques.

Les spécialistes de l'union électrique ont expliqué à la télévision que les machines des usines thermoélectriques sont vieilles et ont besoin de hauts niveaux de maintenance.

Ils ont précisé qu'au déficit de production s'ajoute la demande de service qui, comparée à celle de l'année dernière, à augmenté considérablement à cause des températures élevées.

Le président de Cuba, Miguel Diaz-Canel, a fait savoir récemment que l'île a besoin de plus de 300 000 000 de dollars pour réparer ce système électro-énergétique et qu'une telle disponibilité n'existe pas.

Ceci provoque des ruptures et des problèmes technologiques plus fréquents que ce qui est normal dans un système comme celui-ci, a-t-il dit.

Il a expliqué que les moteurs de génération distribuée utilisés surtout pendant les pics horaires qui ont besoin de diesel et de fioul, un combustible dont le pays ne dispose pas toujours sont un autre groupe de sources de production d'énergie

Dans cette situation, Cuba cherche à encourager l'épargne et le développement de sources d'énergie renouvelables aussi bien éoliennes que photovoltaïques et le biogaz, a-t-il noté.

Il a révélé que Lille a signé plusieurs accords avec d'autres pays qui lui permettront d'arriver à produire plus de 2000 MW en moins de deux ans dans le but d'avoir plus de 20 % d'énergie renouvelable avant 2030.

Trois blocs doivent être réincorporés à la production électrique à la fin de cette semaine, ce qui permettra d’ajouter 280 MW à la puissance disponible dans le pays.

Alfredo López Valdés, directeur général de l'union électrique, a expliqué à la presse que cette augmentation de la capacité de production, bien qu'elle ne résolve pas totalement le problème, permet d'atténuer les pannes gênantes avec une affectation moyenne actuelle de 12 à 16 heures.

Lors d'une visite des deux blocs situés à Mariel, López Valdés a expliqué qu'ils avaient été récemment mis hors service en raison d’avaries. L’unité 6, a-t-il expliqué, a eu une fuite de vapeur. A cet endroit, la pression et la température sont élevées, il s'agit donc d'un travail très minutieux. Des calculs sont en cours pour la réintégrer dans le système.

Le bloc 8 qui a été l'objet d'un travail de maintenance récemment, présentait une panne dans le tube de l'économiseur et se trouvait aussi hier en face d’essai pour sa synchronisation.

Dans la machine de Nuevitas s'achèvent des travaux de plus grande envergure pour son incorporation imminente au SEN.

Le directeur de l'UNE a déclaré que toutes les actions en cours sont destinées à diminuer la différence entre la demande croissante et la capacité de production actuelle insuffisante en respectant les cycles de maintenance prévus.

