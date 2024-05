Cuba : L’Heberprot-P  pourrait être sur le marché nord-américain d'ici 2028

La Havane, 17 mai (RHC) L'Heberprot-P, un médicament développé par Cuba et actuellement unique au monde pour combattre les ulcères du pied diabétique, pourrait être sur le marché nord-américain en 2028, selon le Dr Lee Weingart.

Président de la société nord-américaine de biotechnologie Discovery Therapeutics Caribbean (DTC), basée à Cleveland (Ohio), Weingart a confirmé dans des déclarations à l'agence de presse Prensa Latina dans la capitale que la Food and Drug Administration (FDA) avait donné son accord pour entamer la phase 3 de ces études cliniques.

"Nous avons pu opérer sous la protection d'une exception à l'embargo (blocus), qui autorise des projets de recherche médicale conjoints auxquels nous et des organisations cubaines participons, et nous avons donc utilisé cette disposition pour faire avancer ce projet", a-t-il déclaré.

Il a précisé que l'étude porterait sur environ "180 patients dans quelque 25 centres" du pays et que "nous pensons qu'il faudra environ 18 mois pour la mener à bien. Nous espérons pouvoir commercialiser ce médicament approuvé par la FDA d'ici à la mi-2028.

Interrogé par le journaliste sur la population souffrant de ce problème de santé, le Dr Weingart a déclaré que "38,4 millions de Nord-Américains sont diabétiques et que 1,6 million d'entre eux développeront chaque année un ulcère du pied diabétique ».

Si l'on suit le cycle, 80 000 personnes meurent chaque année des complications d'un ulcère du pied diabétique, ce qui en fait la huitième cause de décès aux États-Unis et une cause plus meurtrière que certains types de cancer", a-t-il averti.

L'expert a participé la veille à un événement organisé par l'ambassade de Cuba aux États-Unis, au cours duquel ont été présentées les possibilités de collaboration bilatérale dans les secteurs de la biomédecine et de la recherche biotechnologique.

Mitchell Valdés, directeur du Centre cubain de neurosciences et membre de l'Académie cubaine des sciences, Mark M. Rasenick, professeur émérite, et Weingart.

Dans l'assistance se trouvaient la députée démocrate Jan Schakowsky, le Dr Peter Agre, lauréat du prix Nobel de chimie 2003, ainsi que d'autres personnalités.

Mme Schakowsky et la députée Barbara Lee ont fait circuler une lettre à leurs collègues en 2013 pour demander au département du Trésor de délivrer une licence à un groupe qui souhaitait mener un essai clinique de l'Heberprot-P aux États-Unis, a-t-elle déclaré.

Six ans plus tard, la députée Lee a interrogé le commissaire de la FDA pour savoir pourquoi l'Heberprot-P n'était pas encore disponible dans le pays, "j'ai donc l'impression que nous sommes en train de réaliser ce qui devait se produire en 2013 et en 2019", a-t-elle déclaré.

La DTC, qui se consacre à l'amélioration de la santé des Américains en développant des thérapies régénératives pour les maladies graves et mortelles, a déclaré, en faisant l'annonce à la FDA début mai, qu'elle avait franchi une étape importante qui reflétait les progrès de son programme clinique.

Le médicament cubain, qui aide à refermer les plaies difficiles à cicatriser chez les patients diabétiques, a été mis au point il y a vingt ans et est désormais autorisé à être utilisé dans 26 pays.

D'autres collaborations entre les États-Unis et Cuba en matière de recherche médicale ont lieu entre le Roswell Park Cancer Institute (RPCI) et le Centre d'immunologie moléculaire de Cuba pour des études sur la maladie.

En 2022, le RPCI a été le premier à obtenir l'autorisation de la FDA pour des essais cliniques aux États-Unis avec des thérapies cubaines

