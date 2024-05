Cuba : La bataille contre le délit au-delà des frontières

Traduction Françoise Lopez pour l'Amérique latine, Bolivar infos

Cuba a confirmé son engagement dans le fait d'affronter le délit non seulement sur son territoire national, mais aussi au-delà de ses frontières. C'est ce qui fait savoir la vice-ministre de la justice Rosabel Gamon Verde, lors du débat général de la XXXIIIe période de session de la commission de prévention du délit et de justice pénale à Vienne, Autriche.

Le rejet et la condamnation, au nom de cette nation qui a été victime pendant plus d'un demi-siècle d’innombrables actes de cette nature, de « tous les actes, toutes les méthodes et les toutes pratiques terroristes dans toutes leurs formes et dans toute leurs manifestations, quelles qu’elles soient, contre qui que ce soit, et où que ce soit qu'elles aient lieu, qu'elle soit leur motivation, y compris les cas dans lesquels les Etats sont directement ou indirectement impliqués » mérite une mention spéciale.

L'accent également été mis sur le développement de l'ordre juridique du pays, en expliquant quels outils et quels résultat de travail montrent comment la prévention du délit constitue une priorité stratégique pour la direction du Gouvernement et pour les organisations sociales.

Cuba a également confirmé son engagement dans une bataille efficace contre la traite de personnes et le respect des 56 accords de coopération internationale en vigueur : 25 d'assistance juridique en matière pénale, 20 concernant le déplacement de condamnés et 11 de d’extradition.

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2024/05/14/cuba-la-batalla-cubana-contra-el-delito-trasciende-fronteras/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/05/cuba-la-bataille-contre-le-delit-au-dela-des-frontieres.html