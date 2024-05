Cuba : La CIA et les projets médiatiques contre Cuba, rien de nouveau sous le soleil

Par Raúl Capote Fernández

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar infos

Il se peut que pour beaucoup, le travail que les services spéciaux des États-Unis et de l'Europe réalisent aujourd'hui dans les médias corporatifs, les sites digitaux et les réseaux sociaux soit une nouveauté mais ce n'est pas le cas, je vous propose de revenir sur l'histoire de la CIA il y a quelques années.

En 1948, un individu du nom de Franck Wisner a été nommé directeur du bureau des projets spéciaux, (OSP) l'année de la création de la CIA.

Le chef de l'OPC a créé en 1948 un programme destiné à influer sur les médias domestiques et étrangers et si possible à les contrôler, programme dont le chef d'opérations était Richard Helms.

Dans les années 50, au moins 3000 salariés de la CIA et se consacraient uniquement à la propagande.

Des dizaines d'agence d'information et de journaux en langue étrangère répondaient à ce mode de financement et d'opérations. La CIA investissait dans la plupart des grands médias du monde.

Elle s'est fortement infiltrée dans le Service de Presse des Editeurs d'Amérique latine. le Continental Press Service qui a son siège à Washington, dirigé par un officier des services spéciaux des États-Unis, qui avait parmi ces tâches principales de fournir des cartes de presse à des agents qui avaient besoin d'une couverture officielle urgente, était propriété de la CIA. Elle s’est aussi approprié Vision, la revue d'information hebdomadaire distribuée dans toute l'Europe et l'Amérique latine.

Le directeur de l’International Organizations Division (IOD), Thomas Braden, révèlerait des années plus tard :

–«Si le directeur de la CIA, actuellement, veut attaquer quelqu'un, par exemple, en Europe, un dirigeant travailliste, il utilise 50 000 $ dont il ne doit rendre compte à personne. Simplement, il n'a pas de limite et personne n'est hors de sa portée dans cette guerre, la guerre secrète… »

–« en 1964, la maison d'édition Random House a publié le livre invisible « Gouvernement » de David Wise et Thomas Ross, un best-seller pendant ces années-là. Le livre exposait le rôle joué par la CIA dans la politique étrangère des États-Unis.

Ce qui inclut les plans au Guatemala (opération PBSUCCESS), en Iran (opération Ajax), l'invasion de Playa Giron ou de la Baie des Cochons, comment on l'appelait aux États-Unis (opération Pluto).

–En mai 1967, Thomas Braden a écrit un article intitulé « je suis heureux que la CIA soit immoral », dans le Saturday Evening Post. Il y défendait les activités de la division des organisations internationales de l’agence.

L’agence agissait dans un mépris absolu des lois, ne rendait pas de comptes, exécutait ses plans avec une amoralité totale pour défendre les intérêts du véritable pouvoir. « Quelqu'un doit faire le sale boulot, », comme avait l'habitude de dire ses chefs les plus gradés.

–La campagne contre le Gouvernement de l'Unité Populaire au Chili a été « généreusement » financée par la CIA. « En plus de financer les partis politiques, le comité 40 a approuvé de grosses sommes pour soutenir les médias d'opposition, et maintenir ainsi une campagne d'opposition implacable. La CIA dépensé 1 700 000 $ pour soutenir Le Mercure, le principal journal du pays et la chaîne la plus importante de propagande contre Salvador Allende.

–Dans la conjuration contre Cuba et ses 5 combattants terroristes héroïques : Gerardo, René, Fernando, Antonio et Ramon, la vérité du travail du renseignement yankee avec les médias à été mise en évidence.

« La présence de journaliste de Miami dans les listes de paiement du Gouvernement des États-Unis a été au cœur de l’injuste condamnation des 5 qui non seulement ont été victimes d'une accusation pour des raisons politiques mais aussi de l'opération de propagande réalisée par le Gouvernement. »

–Des dizaines.de millions de dollars ont été utilisés et sont toujours utilisés pour tenter de salir la Révolution Cubaine non seulement en payant des journalistes du monde entier, mais en fabricant et en finançant, ce qu'on appelle les médias digitaux indépendants, comme El Toque, CiberCuba, Cubanos por el Mundo, Dime Cuba, Periódico Cubano et compagnie.

Rien de nouveau sous le soleil. Cuba a dénoncé plusieurs fois des campagnes de diffamation fabriquées depuis les États-Unis par la CIA pour tenter d'isoler la Révolution internationalement.

source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2024/05/29/cuba-la-cia-y-los-proyectos-mediaticos-contra-cuba-nada-nuevo-bajo-el-sol/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/05/cuba-la-cia-et-les-projets-mediatiques-contre-cuba-rien-de-nouveau-sous-le-soleil.html