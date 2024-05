Cuba : Le département d'État reconnaît avoir menti mais ne retire pas Cuba de la liste des pays qui soutiennent le terrorisme

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar infos

Le département d'État a annoncé aujourd'hui que Cuba n'est pas incluse dans son rapport de 2023 sur les pays qui ne coopèrent pas dans la lutte contre le terrorisme, reconnaissant ainsi tacitement que son mensonge est insoutenable.

Un document envoyé aux membres du Congrès et repris par des médias signale que « le 15 mai, le secrétariat d'État des États-Unis a déterminé et certifié sous la section 40 A de la loi de contrôle des exportations d'armes, que 4 pays - la Corée-du-Nord, l'Iran, la Syrie et le Venezuela - n’ont pas coopéré pleinement avec les efforts des États-Unis contre le terrorisme en 2023.

Ce texte ajoute que le département d'État a déterminé que les circonstances pour la certification de Cuba en tant que pays qui ne coopère pas pleinement avec les efforts contre le terrorisme ont changé entre 2022 et 2023 et que, par conséquent, la chancellerie ne désigne pas cette île de cette façon pour l'année 2023, selon la section 40 A de la loi de contrôle des exportations d’armes.

Mets la même entité affirme que son rapport n'est pas suffisant pour retirer Cuba de la liste vicieuse et politisée des pays qui patronnent le terrorisme et que cette désignation est soumise à la « loi et aux critères établis par le Congrès. »

Bien que les membres du Gouvernement Biden connaissent bien les efforts de Cuba dans la lutte contre le terrorisme et pour la paix dans notre région et qu'on ait eu des réunions bilatérales prometteuses dans le domaine de l'application de la loi, la Maison-Blanche n'a rien fait pour éliminer Cuba de cette liste dans laquelle elle n'aurait jamais dû entrer.

« Les mesures que Biden pourrait prendre pour améliorer les relations ne manquent pas. Beaucoup des sanctions imposées par Trump sont toujours en vigueur et paralysent l'économie cubaine, appauvrissent les familles cubaines et aggravent la crise migratoire. Le premier pas le plus évident est de sortir Cuba de la liste des Etats qui soutiennent le terrorisme international, une désignation qui n'a pas de base ni factuelle ni juridique mais qui rend extrêmement difficile pour Cuba de participer à des transactions financières internationales normales. »

William LeoGrande, universitaire étasunien, janvier 2023

La décision à ce sujet, prise par le Gouvernement de Trump en janvier 2021, à quelques jours de la fin de son mandat, a représenté un tour de vis encore plus grand dans l'application du blocus contre Cuba, en particulier dans le domaine financier et bancaire.

Auparavant, en mai 2020, le département d'État dirigé par Mike Pompeo avait catalogué Cuba, comme pays qui ne coopérait pas avec les efforts contre le terrorisme, une appellation qui a été modifiée aujourd’hui.

De nombreux pays du monde, y compris le gouvernement de Colombie–dont le président précédent avait fourni des prétextes pour que Cuba entre dans cette liste– ainsi que de nombreuses personnalités et coalitions sociales aux États-Unis, même demandent depuis longtemps que Washington retire la désignation de Cuba comme Etat soutenant le terrorisme et lève le blocus.

« Cuba n'est pas un État qui soutient le terrorisme a été un slogan dès l’instant où je suis entré au département d'Etat, jusqu'au moment où je l'ai quitté. » « C'est une fiction que nous avons créée… pour renforcer la justification du blocus. »

Larry Wilkerson, chef de cabinet du secrétaire d'État Colin, Pohel, sous le gouvernement de bouche, sur NBC, 20 octobre 2022.

Le Gouvernement de Barack Obama avait retiré Cuba de cette liste politisée en avril 2015, peu après l'annonce du rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

