Cuba: Les mesures annoncées par les États-Unis ne touchent pas le corps du blocus

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar infos

La directrice générale adjointe du ministère cubain des Affaires étrangères pour les États-Unis, Johana Tablada, a organisé une conférence de presse pour évoquer les nouvelles mesures annoncées par le Gouvernement étasunien de Joe Biden, qui visent le secteur non étatique de l'économie cubaine.

Au Centre de presse international, la direction du MINREX a déclaré qu'après deux ans, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC), appartenant au département du Trésor de la nation du Nord, a approuvé les nouvelles réglementations, mais qu’elles sont limitées.

Selon le fonctionnaire, ces dispositions "ne touchent pas le corps du blocus et ne modifient pas non plus les mesures et réglementations extrêmes qui ont été appliquées par les Gouvernements Trump et Biden ces dernières années". Elle a ajouté: "Une fois de plus, le Gouvernement étasunien essaie d'adapter ses actions non pas à la réalité de Cuba, mais à une fiction sur la réalité de Cuba qui a été construite ».

Tablada a souligné que le Gouvernement nord-américain tente de séparer le secteur privé cubain du secteur public par ses annonces et ses stratégies et à ne pas reconnaître le fait que les deux secteurs font partie du réseau du système d'entreprise cubain et de la société dans son ensemble.

Selon la diplomate, il s'agit de privilégier un secteur privé qui ne doit rien aux États-Unis. À ce sujet, elle a rappelé les actions menées par le Gouvernement cubain pour encourager le développement du secteur non étatique de l'économie et aussi pour accroître les services de connectivité Internet, pour la plupart affectés par la politique d'hostilité des États-Unis.

À un autre moment de son intervention, elle a souligné qu'ils avaient "évidemment intérêt à porter atteinte aux services essentiels qui sont coûteux, tels que l'éducation, la santé, la culture, le sport et d'autres services qui sont destinés à l’ensemble de la population et nous ne comprenons pas pourquoi ils sont exclus", a-t-il précisé.

De même, il a ajouté que les nouvelles réglementations ne diminuent pas les mesures qui infligent la douleur, la souffrance et qui affectent la majeure partie de la population cubaine.

Comme elle l'a expliqué, Cuba va étudier ces mesures et si elles représentent une véritable ouverture et qu'il ne s'agit pas seulement d'une annonce politique, le Gouvernement cubain ne mettra pas de freins à leur mise en œuvre.

Elle a également souligné que Cuba étant toujours incluse dans la liste des pays qui parrainent soi-disant le terrorisme, il est très difficile que les mesures annoncées mardi puissent être appliquées dans toute leur portée.

Bruno Rodríguez Parrilla : Ces mesures visent à créer des divisions au sein de la société cubaine

Le membre du Bureau politique du Parti et ministre des Affaires étrangères de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, a déclaré mardi que les mesures adoptées aujourd'hui par le département du Trésor américain "cherchent à créer des divisions au sein de la société cubaine ».

Sur son compte sur le réseau social X, le MINREX a souligné que les nouvelles mesures n'inversent pas l'impact cruel et l'asphyxie économique imposést aux familles cubaines par l'application du blocus génocidaire et l'inclusion dans la liste des États qui parrainent le terrorisme.

Source en espagnol :

http://www.cubadebate.cu/noticias/2024/05/28/minrex-las-nuevas-regulaciones-de-ee-uu-continuan-siendo-limitadas-y-no-tocan-el-cuerpo-del-bloqueo/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/05/cuba-les-mesures-annoncees-par-les-etats-unis-ne-touchent-pas-le-corps-du-blocus.html