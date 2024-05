Cuba : Meliá gagne un procès concernant des terrains confisqués pour des hôtels

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar infos

Meliá est sortie victorieuse de l'appel pour les hôtels Paradisus Río de Oro, Sol Río et Luna Mares, que la famille d'origine cubaine Sánchez Hill a déposé à l'espagnole à Palma de Majorque, pour avoir exploité des hôtels sur des terrains nationalisés par Cuba.

Les plaignants sont des descendants de Rafael Lucas Sánchez Hill et réclamaient au moins 10 772 000 000 000 de dollars à Meliá pour l'exploitation des hôtels qui opèrent sur les terrains de la ferme sucrière Santa Lucía. Mais la sentence précise que l'hacienda a été confisquée par le régime cubain, mais non expropriée, car il n'y a pas eu de compensation financière donnée à la famille.

« Le gros travail d'aller de pair avec les autorités cubaines, avec le département juridique du MINTUR (Ministère du Tourisme) et l'État cubain est mis en évidence. Et c'est là que nous avons le résultat: c’est la troisième fois que les autorités et la justice espagnoles nous donnent raison », a déclaré Gabriel Escarrer, président de la chaîne hôtelière Meliá.

Il a ajouté que « cette affaire, en plus d'avoir eu pour résultat un jugement dévastateur en faveur des intérêts de Cuba et de Meliá les condamne aux frais juridiques. Ainsi, tous les frais juridiques que nous avons engagés, aussi bien l’État cubain et Meliá sont entièrement supportés par l'autre partie. Ce qui, je pense, leur enlève l'envie de continuer à faire appel », a déclaré Escarrer, comme le rapporte el Diario de Cuba.

Comme l'a rapporté REPORTUR.us, en février 2023, le litige sur les terrains s'est poursuivi car la famille Sánchez Hill a fait appel à ce moment-là de la décision du tribunal espagnol en faveur de la chaîne espagnole et le groupe Gaviota en archivant la plainte.

La famille cubano-américaine s'est rendue à l'époque à la Cour provinciale de Palma de Majorque pour inverser la décision du tribunal, une procédure qui a débuté en 2019 contre Meliá et Gaviota pour avoir exploité deux hôtels dans des propriétés qui ont été confisquées à Cuba.

