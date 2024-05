Cuba: Renforcement de la connectivité aérienne entre les États-Unis et Cuba

L'un des objectifs de la participation d'American Airlines à la Foire internationale du tourisme (FitCuba 2024) était de favoriser les liaisons aériennes entre Miami et le marché cubain

Ramon Jiménez, représentant d'American Airlines pour Cuba, a expliqué à Granma que cette compagnie aérienne - l'une des principales aux États-Unis et sur le marché mondial - a actuellement plusieurs projets liés à la facilitation des aéroports.



Il a ajouté que l'objectif est d'atteindre une efficacité qui permette de maintenir les opérations de manière efficace. La preuve en est qu'en 2023, avec le soutien de la Corporation de l’aviation cubaine S.A. et de l’Entreprise cubaine des aéroports et des services aéroportuaires, un temps d'enregistrement des passagers et des avions (TPT) de 90 % a été atteint, grâce au rapprochement entre les parties.



Il a indiqué que 2023 a été une année de consolidation, une année complète d'opérations, avec 83 vols hebdomadaires depuis Miami, avec une connectivité directe vers La Havane, Varadero, Santa Clara, Camagüey, Holguín et Santiago de Cuba, opérée principalement par des Boeing 737-800 et des Airbus A319.



« Nous avons réussi à assurer près de 5 000 vols entre Cuba et les États-Unis à l'aéroport pivot de Miami - un point de connexion stratégique mondial - et nous avons transporté plus d'un demi-million de passagers sur cette route », a-t-il précisé.



Ces chiffres, a-t-il ajouté, sont proches de ceux atteints dans les années précédant la pandémie, en particulier sur le marché du sud de la Floride.



American Airlines est basée à Fort Worth, au Texas, et dessert plus de 250 destinations internationales à partir de plusieurs hubs, principalement Dallas, Miami, Philadelphie, New York et Charlotte.

