Équateur: Les enfants, l'un des secteurs les plus durement touchés par la violence

par María Josefina Arce

Les enfants sont sans aucun doute l'un des secteurs les plus durement touchés par la vague de violence en Équateur, qui a enregistré plus de 7 000 homicides en 2023, ce qui lui vaut d'être classé comme le pays le plus violent d'Amérique latine et des Caraïbes.

Des données officielles récentes montrent que plus de 119 000 enfants ont abandonné l'école l'année dernière en raison du niveau élevé d'insécurité dans le pays, où l'"état de conflit armé" a été déclaré par le président Daniel Noboa en janvier dernier.

La pandémie de COVID 19 a imposé des cours à distance pour protéger la santé des élèves et des enseignants, une modalité qui a été maintenue jusqu'à la fin de l'année scolaire en mars dernier dans de nombreuses écoles situées dans des zones à forte criminalité.

En février dernier, l'UNICEF, le Fonds des Nations unies pour l'enfance, a souligné que l'aggravation de l'insécurité qui a conduit à la fermeture temporaire des écoles sur le territoire équatorien a privé plus de 4 millions d'enfants et de jeunes de services éducatifs adéquats.

Beaucoup d'entre eux vivent dans des zones pauvres, où ils ne disposent pas des ressources technologiques et pédagogiques nécessaires pour assurer une éducation de qualité.

L'agence des Nations unies a noté que l'interruption des services de base dans les zones contrôlées par des groupes criminels entrave non seulement l'accès à l'éducation, mais aussi à la santé et à la protection pour cette partie de la population.

Malheureusement, la violence a également fait de nombreuses victimes dans ce secteur de la société. En 2023, 770 meurtres d'enfants et d'adolescents ont été signalés, un chiffre qui représente une augmentation de 640% par rapport aux 104 cas enregistrés en 2019.

Et rien qu'au cours des deux premiers mois de cette année, 58 homicides de mineurs ont été enregistrés sur le territoire équatorien.

L'un des problèmes est leur recrutement par des gangs armés, qui profitent de la pauvreté et de l'absence de politiques étatiques en faveur des plus vulnérables. En Équateur, selon les statistiques officielles, en 2023, la pauvreté s'élevait à 27 % et l'extrême pauvreté à près de 11 %.

Dans des déclarations à l'agence de presse Prensa Latina, l'analyste Juan Francisco Oña, de l'organisation World Vision, a souligné que lorsqu'ils sont recrutés, il est très difficile pour eux de sortir de cette situation, car ils ne connaissent pas d'autre option de vie et beaucoup n'atteignent pas l'âge adulte car, dans ce contexte, la mort est un événement quotidien.

La présence inefficace de l'État dans tout le pays et l'absence de politiques essentielles garantissant l'accès aux services de base ont ouvert la voie aux groupes criminels et mis en danger un secteur aussi vulnérable que celui des enfants en Équateur.

