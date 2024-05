République Dominicaine : Luis Abinader réélu président

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar infos

Le Comité Central Electoral a déclaré samedi officiellement Louis Abinader président dominicain et Raquel Peña vice-présidente après leur victoire aux élections du 19 de ce mois avec 57,44 % des voix.

Abinader était candidat pour le Partir Révolutionnaire Moderne (PR,M) et a vaincu l'ancien président Leonel Fernandez, candidat du parti Force du Peuple (FP), qui a obtenu 28,80 % des voix et l'ancien maire de Santiago, de les Caballeros Abel, Martinez, du Parti de la Libération Dominicaine (PLD) avec un écart de 10,39 %.

La veille, l'organe électoral avait émis la résolution 42–20 24 qui indique les vainqueurs des élections sénatoriales et les 20 représentants du pays et leurs suppléants au Parlement Centraméricain (Parlacen) et l'accord 43–2024 qui indique les vainqueurs des élections législatives pour les provinces et les circonscription territoriales.

L'institution a également fait connaître l'accord 44–2 2024 qui indique les vainqueurs pour les élections législatives national par accumulation de voix ainsi que la résolution 45–2024 concerne les députés qui représente rompt la communauté dominicaine à l’étranger.

A ces élections générales participaient aussi les candidats à la présidence, Miguel Vargas, du Parti Révolutionnaire Dominicain (PRD) qui a obtenu 0,45 % des voix, Roque Espaillat, du Parti Espoir Dominicain (PD) qui a obtenu 1,35 % des voix, Virginia Antarès d'Option Démocratique (OD), qui a obtenu 0,58 % des voix, Carlos Peña de Génération de Serviteurs (GENS) qui a obtenu 072 % des voix, Maria Cabrera du Front Large qui a obtenu 0,14 % des voix et Fulgencio Severino du parti Patrie Pour Tous (PPT) qui a obtenu 0,06 % des voix.

Le PR et ses alliés ont obtenu 29 sièges au Sénat. Tandis que les trois autres sièges ont été obtenus par le FP et ses associés.

Le PRM a obtenu 145 députés sur les 190, le FP, 27, le PLD, 12 et le PSC, 2.

Réformiste libérale (PLR), Alliance Pays, Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) et Cívico Renovador (PCR) ont eu un député élu.

Les sept députés élues pour représenter la communauté dominicaine à l'étranger dans les trois circonscription appartiennent au PRM.

