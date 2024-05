Venezuela : Affronter le blocus médiatique différemment

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar infos

Le président du Venezuela, Nicolas Maduro, a déclaré samedi que la Révolution Bolivarienne et le peuple ont identifié un schéma d'information révolutionnaire pour vaincre la censure des médias hégémoniques et faire connaître la réalité du pays et son rétablissement.

Pendant la 11e édition de Maduro Podcast dont l'invité était l'analyste politique brésilien Diego Ruzzarin, le chef de l'État a affirmé que la communication a lieu dans la rue, et que de là, on se coordonne pour défendre la souveraineté.

Il a expliqué que les médias hégémoniques ne veulent pas qu'on connaisse la vérité, qu'on sache que le pays se rétablit, que rien ne l'arrête malgré les 930 mesures de pression imposées par les États-Unis et l'Europe et que le peuple se mobilise pour dynamiser la production, pour le bien-être, la sécurité et la paix.

Il a assuré que, devant cette obstruction, il est devenu une tâche programmatique de documenter les événements de l’ébullition révolutionnaire et de les diffuser à travers les réseaux sociaux, dans un système qu’il a identifié comme "Rues, Réseaux, Médias et Murs » un plan d’action qui contribuera à vaincre le blocus de l’information.

Il a remis en question le fait que l’impérialisme et les médias à son service déforment l'élection présidentielle du 28 juillet prochain pour empêcher sa réalisation normale.

« Il semble il semble qu'est qu'on élit le président du monde et non le président du Venezuela, » a-t-il affirmé, et il a expliqué que cela est causé par le désespoir de l'empire yankee « avec sa haine, avec son désir de venir poser ses serres sur le Venezuela pour le pétrole, le gaz, l’or, la richesse, et pour détruire la révolution de Bolivar, la révolution de Chávez. »

Il a condamné le modèle colonial qui cherche à s'imposer un Amérique latine aux XXIe siècle. Il a affirmé qu'il entre en contradiction avec les avancées dans l'intégration entre les nations obtenues pendant ces 20 dernières années et la dignité des droits sociaux des peuples.

Face à l'avancée de la droite et du libéralisme, il a déclaré que les peuples ont deux possibilités : « ou eux, les Milei, ou nous, les humanistes, nous qui voulons un avenir différent d'optimise et d'espoir. »

À propos du modèle de néolibéralisme féroce qu’on cherche à appliquer en Argentine, il a déclaré qu'avec le président Javier Milei « est arrivé une tronçonneuse pour couper le cou, les mains au peuple d’Argentine, à des niveaux jamais vus de remise du territoire, donner le territoire pour des bases militaires étasuniennes. »

Il a affirmé que même les pires dictatures comme celle de Jorge Rafael Videla n’ont pas osé enlever tous ses droits à la culture, en finir avec la science et la technologie avancée, avec le système éducatif, avec le système des transports, avec le système de sécurité sociale. »

Ruzzarin a rappelé que, sous le gouvernement de Milei, l'Argentine a voté pour la première fois contre les droits de la Palestine, ce qu’il a considéré comme une honte absolue.

Le président président Maduro a alors décrit le président argentin comme un lâche qui « est devenu restera pour l'histoire le grand complice du génocide contre le peuple palestinien. Cela sera écrit, Javier Milei génocide, cela restera écrit pour l'histoire et les générations futures. »

Et il a ajouté que des présidents comme Milei, ou l’anciens président brésilien Bolsonaro, où les anciens présidents colombiens Uribe, et Ivan Duque, « son les constructeurs du sionisme et des secteurs les plus récalcitrant du pouvoir des États-Unis. »

Parmi d'autres idées, Maduro a déclaré qu'avec l'égalité et la justice sociale comme principes, « Notre Amérique s'achemine vers la pleine coordination avec le nouveau monde, qui est en train de surgir, » qu'il a considéré comme « un monde plus humain et solidaire, basé sur de nouvelles méthodes de coopération entre les peuples latino-américains et caribéens. »

