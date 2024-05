Venezuela : Ceux qui gouvernent l'Europe sont des décérébrés

Traduction Françoise Lopez pour l'Amérique latine, Bolivar infos

Le président du Venezuela, Nicolas Maduro a qualifié lundi « les élites », qui dirigent l'Union européenne de « décérébrés » et les a accusées « d'être la pire direction politique » qui a gouverné ce territoire « pendant les 100 dernières années. »

« Nous avons une grande admiration pour la culture européenne mais les élites qui gouvernent l'Europe sont des décérébrés, c'est la pire direction politique de ces 100 dernières années en Europe. Le pire du pire, c'est le pouvoir aujourd'hui en Europe. Sauf exception, il y en a toujours, des exceptions respectables, », a-t-il déclaré, interrogé sur le rôle de l'Europe dans le contexte géopolitique actuel lors de son émission télévisée Avec Maduro+.

Il a affirmé aussi qu'il ne comprenait pas, ne pouvait pas comprendre pourquoi à Bruxelles.« on s'aplatit devant les intérêts des États-Unis et on va contre les intérêts de ses propres peuples. » « Je ne peux pas les comprendre. Maintenant, ils veulent pousser, Macron veut pousser la France vers une guerre directe en Europe. Je suis certain que le peuple français, surtout la jeunesse française, empêchera qu'ils amènent la France à une guerre avec la Russie, » a-t-il ajouté.

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2024/05/14/venezuela-maduro-las-elites-que-gobiernan-europa-son-unos-descerebrados-son-lo-peor-de-lo-peor/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/05/venezuela-ceux-qui-gouvernent-l-europe-sont-des-decerebres.html