Venezuela : Croissance économique de 7 % au premier trimestre de 2024

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar infos

Le président de la République, Nicolas Maduro, a annoncé que le Venezuela a eu 11 trimestres de croissance économique continue. Seulement dans le premier trimestre de 2024, la croissance a dépassé 7 % et que la marge d'inflation a été la plus basse de ces 12 dernières années, « et nous allons vers un contrôle absolu du problème de l'inflation avec la croissance économique, avec la stabilité du change et avec l'inflation contrôlée. »

Le président a dénoncé l'impact des sanctions illégal, demandées par les grands noms contre le Venezuela en particulière sur son PIB, qu'on estime à 642 000 000 000 de dollars dans la période compris entre 2015 et 2021.

D'autre part, il a annoncé que la collecte des impôts a augmenté de 78 % pendant les 4 premiers mois de 2024 par rapport à la même période de 2023.

En avril 2023 et avril avril 2024, le crédit a augmenté de 81 %. En conséquence, les dépôts–mesurés dans leur équivalent en dollars–ont enregistré une augmentation de 58% sur la même période.

En ce qui concerne le système de change, le président Maduro a affirmé que « le prix du dollar pendant les sept derniers mois a été le plus stable depuis 2012. »

« Nous sommes sur la bonne voie. Les impôts qui sont collectés, les impôts qu'on investit dans le 1 × 10, du Bon Gouvernement, dans la Grande Mission Venezuela Femme, dans la Grande Mission Venezuela Jeune, dans la Grande Mission Egalité Hugo Chavez, dans la Grande Mission Grands-parents de la Patrie, dans la réparation d’écoles et dans l'économie. »

Et il a confirmé que les exportations non traditionnel entre avril 2023 et avril 2024 ont eu une croissance de 11 % de manière continue.

Il a précisé aussi que la CVG Cabelum à scellé des alliances pour augmenter sa production, ce qui lui permettra de passer de 55 % à 90 % de sa capacité et que le Venezuela a enregistré les indices d'approvisionnement avec des produits de qualité les plus élevés des 30 dernières années.

A ce sujet, il l'a indiqué que la bourse des valeurs agricoles dont l'activité a débuté en 2022 comptabilise actuellement 280 000 002 $ dollars « qui circulent et se transforment en investissements productifs ».

Le président a confirmé que le Venezuela va vers un nouveau modèle économique diversifié « avec 18 moteurs qui ont une croissance harmonieuse et satisfont les besoins du peuple, qui produisent la richesse nécessaire pour investir dans le rétablissement des droits sociaux à travers les grandes missions de nouvelles génération. »

« Au milieu du blocus criminel, nous avons une croissance miraculeuse avec une production diversifiée, », a-t-il déclaré.

Et il a réaffirmé la nécessité de construire à « un nouveau modèle de gestion efficace à partir du socialisme ouvrier. » C'est pourquoi il a souligné le rôle actif des conseils de production des travailleurs dans la stimulation du développement économique du pays.

« Nous devons renforcer la voie de la récupération et de la croissance économique, », a-t-il souligné.

Source en espagnol :

https://albaciudad.org/2024/05/crecimiento-economico-del-pais-en-el-primer-trimestre-del-2024-fue-del-7/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/05/venezuela-croissance-economique-de-7-au-premier-trimestre-de-2024.html