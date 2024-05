Venezuela : Insolente réponse de l'union européenne à la révocation de l'invitation de ses observateurs des élections

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar infos

Le Conseil National Electoral (CNE) du Venezuela a condamné mercredi l'attitude agressive et interventionniste de l'Union européenne (UE) dans des affaires qui, comme les élections présidentielles du 28 juillet prochain, sont de la compétence exclusive du pays et de son peuple.

Le président du Pouvoir Electoral, l'un des des cinq pouvoirs reconnus par la Constitution vénézuélienne, Elvis Amoroso, a condamné, « le communiqué insolent de l'Union européenne » sur le programme d'observation des élections, une déclaration qu’il a qualifiée de « nouvel acte d'ingérence destiné à interférer dans les décisions du Conseil National Electoral vénézuélien. »

Il a déclaré : « Aucun organisme étranger n'a de compétences pour décider du programme d'observation des élections. » Et il a rappelé qu'il avait révoqué l'invitation de l'Union européenne à participer à ce processus à cause de son attitude hostile et a exigé qu'elle lève ses mesures restrictives unilatérales si elle souhaite participer aux élections de la patrie de Bolivar et de Chávez.

Il a accusé l'Union européenne de continuer à se comporter comme un acteur partial et agressif qui perturbe les processus électoraux alors qu'elle maintient « l'application illégale et illégitime de mesures coercitives, unilatérales et génocidaires dans le seul but de causer des dommages à la population vénézuélienne. »

Il a confirmé que, tant que l'Union européenne « ne lèvera pas la totalité des sanctions coercitives, l'unilatérales et génocidaires imposées au peuple du Venezuela, qui affectent ses enfants, ses femmes, ses vieux, ses malades, ses étudiants et ses patrons, sa présence ne sera souhaitée dans aucun processus électoral » dans le pays « qui a décidé d'être libre pour toujours par la volonté absolue du peuple. »

Il a également souligné que les élections du 28 juillet « auront un large programme d'observation et d'accompagnement de dizaines d'organisation internationales prestigieuses, ainsi que de plus de 250 personnalités pour montrer avec fierté au monde notre système électoral robuste qui est devenu l'une des principales garanties de la démocratie vénézuélienne et un exemple pour le monde. »

La veille, dans un communiqué, l'Union européenne avait exprimé son désaccord avec la décision souveraine du Conseil National Electoral de révoquer son invitation à participer à l'observation des élections. Elle l’a considérée comme « unilatérale » et a osé dire que le peuple vénézuélien devrait pouvoir élire son président dans ce qu'elle a appelé « des élections crédibles, transparentes et compétitives, soutenues par l'observation internationale. » Le bloc se joint ainsi clairement au discours agressif de la droite mondiale destiné à discréditer le processus électoral vénézuélien et à générer un climat de violence dans le pays.

En annonçant qu'il révoquait l'invitation de l'Union européenne, le CNE a expliqué que non seulement ce bloc maintient une batterie de sanctions qui cause des dommages considérables aux familles vénézuéliennes mais qu’elle les a confirmées le 13 mai dernier.

