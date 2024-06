Venezuela : Le Gouvernement rejette les déclarations des États-Unis sur les élections

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar infos

Le chancelier du Venezuela, Yvan Gil, a condamné au nom du Gouvernement vénézuélien le fait que les États-Unis prétendent donner des instructions au Venezuela concernant les élections présidentielles prévues pour le 28 juillet prochain.

La réponse du chancelier évoque le communiqué du porte-parole du département d'État des États-Unis, Matthew Miller, sur la décision du Venezuela de révoquer l'invitation des observateurs de l'Union européenne.

« Le Pouvoir Electoral a parlé avec force et ne va pas permettre qu'une organisation satellite de Washington lui manque de respect. Il est temps que les États-Unis renoncent à leurs tentatives permanentes de saboter notre pays et nos institutions. Les grands noms qui souhaitent la tutelle au Venezuela, ne reviendront pas ! » a déclaré le chancelier Gil sur le réseau social X.

Auparavant, il avait signalé que le fonctionnaire du département État était peut-être habitué à donner des instructions à l'Union européenne, et il a affirmé que le Venezuela est libre est souverain depuis plus de 200 ans.

« La démocratie bolivarienne est solide et exemplaire, nous pourrions beaucoup apprendre aux États-Unis à faire des élections véritablement libres, » a ajouté le chancelier.

Le Conseil National Electoral du Venezuela a rejeté mercredi dernier l'attitude interventionniste de l'Union européenne dans des affaires qui, comme les élections présidentielles, sont de la compétence exclusive du pays et de son peuple.

Le président du CNE, Elvis Amoroso, a condamné « l'insolent communiqué de l'Union européenne » sur le programme d'observation des élections qu’il a qualifié de « nouvel acte d'ingérence destiné à interférer dans les décisions du Conseil National Electoral vénézuélien. »

Et il a déclaré: « Aucun organisme étranger n'a la compétence de décider du programme d'observation des élections. »

Il a rappelé qu'il avait révoqué l'invitation de l'Union européenne à participer à ce processus à cause de son attitude hostile et a exigé qu'elle lève ses mesures restrictives unilatérales si elle souhaite participer aux processus électoraux de la patrie de Bolivar et de Chavez.

Il a aussi accusé l'Union européenne de continuer à se comporter comme un acteur partial et agressif qui perturbe les processus électoraux alors qu'il maintient « l'application illégale et illégitime de mesures coercitives, unilatérales et génocidaires dans le seul but de causer des dommages à la population vénézuélienne. »

