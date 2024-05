Venezuela : Leopoldo Lopez pratique  l'escroquerie avec des cryptomonnaies

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar infos

Après ses efforts inutiles pour perturber la stabilité et la paix du Venezuela, Leopoldo Lopez fait, depuis quelques années, une incursion dans l'écosystème des criptomonnaies sans cesser de se livrer à des tentatives destinées à briser la paix du pays avec l'ambition de prendre, par des voies illégales, la rente que génère l'industrie pétrolière vénézuélienne en participant au réseau corrompu de PDVSA–crypto.

On se souvient qu'en juin 2022, Lopez avait signé avec un groupe de 21 activistes une lettre au Congrès des États-Unis dans laquelle ils fixaient leur position en faveur de la monnaie digitale Bitcoin, car « elle provoque l'inclusion financière et donne du pouvoir, parce qu'elle est ouverte et ne demande aucun permis, » et ils ajoutaient : « Le Bitcoin donne un refuge à nos compatriotes face à la crise monétaire à Cuba, en Afghanistan et au Venezuela. »

Ensuite, un octobre de la même année, le dirigeant d'opposition était intervenu à la conférence « Bitcoin Amsterdam » qui a eu eu lieu aux Pays-Bas. Là, il a à nouveau lancé son slogan contre le Gouvernement bolivarien et affirmé : « (les criptomonnaies) sont une possibilité pour les gens qui sont menacée par un régime de transférer leurs fonds pour atteindre la liberté. » Il a profité de l'occasion pour avouer qu’en plus, il a utilisé une partie des actifs vénézuéliens enlevés et volés par les États-Unis grâce à un mécanisme non conventionnel propre à la banque digitale et hors des contrôle traditionnels du système financier, soi-disant destiné « aux infirmières et aux médecins ». Jusqu'à présent, il n'y a pas de preuve concrète qu'ils valident ces transactions.

Depuis plusieurs années, Lopez fait la promotion des mécanismes d’échange digital grâce au Bitcoin, et s'est impliqué de façon notoire dans ce domaine avec différents projets. En voici quelques uns :

–Au Salvador, deux Vénézuéliens dirigent l'équipe équipe de mise en place du Bitcoin et Chivo Wallet, la billetterie gouvernementale avec laquelle on échange des criptomonnaies, dont la partie opérationnelle et politique est gérée par Sara Hanna, une Vénézuélienne liée à Lopez et à Volonté Populaire. L'administration technique est en charge de Lorenzo Rey. Ce dernier, selon différentes agences de communication, est l'un des fondateurs de Dash Help, un « centre de support » qui a été mis en place au Venezuela, pour faire des transactions en utilisant « Dash », une cryptomonnaie différente du Bitcoin.

–Rey est aussi l'un des fondateurs d'une émission intitulée Dash Merchant impliquée dans le scandale découvert par le nouveau site Dash Watch grâce à un audit financier, révélant que l'entreprise vénézuélienne fournissait des documents inexacts et trompeurs concernant le paiement des salaires : « début 2019, les rapports financiers du dernier trimestre de 2018, ont montré des fonds manquants. »

–La relation de l'Lope avec le Bitcoin répond aussi à ses liens de parenté avec Thor Halvorssen Mendoza, le président de Human Rights Foundation dans le gérant du Bitcoin Alex Gladstein fait fonction de CEO.

D'autre part, deux évènements survenus le 29 avril dernier sont en relation avec les cryptomonnaies:

Le procureur général Tarek a donné une conférence conférence de presse lors lors de laquelle il a actualisé les découvertes obtenu au cours de l'enquête sur l'affaire PDVSA-crypto. Dans les aveux de Samark Lopez apparaît le nom du dirigeant de Volonté Populaire.

2. Et, presque en parallèle, Leopoldo Lopez a présenté son rapport « crypto au Venezuela : les deux faces d'une monnaie », avec le groupe de réflexion des États-Unis, Wilson Center.

Dans son fond, ce travail manque de base solide et attaque de façon préméditée et excessive le Gouvernement du Venezuela, ce qui est caractéristique de la trajectoire de Lopez. Le document critique les pratique d'évasion des sanctions et, dans une certaine mesure, reconnaît l'impact négatif de ces mesures sur le commerce du pétrole vénézuélien : « étant donné que les sanctions occidentales ont coupé l'accès du Venezuela à la vente du pétrole grâce à des institutions financières accréditées, le régime a eu recours aux cryptomonnaies pour réaliser des transactions. »

À propos de la plate-forme « héros pour la santé », une autre des grandes escroqueries de Lopez, il dit que pour transférer les soi-disant fonds qui étaient employés dans ce programme, ils ont utilisé le système des criptomonnaies. Ils les ont aussi employées dans les soi-disant « aides sociales » qu'il a apportées pendant la pandémie.

Enfin, il fait des recommandations aux décideurs de Washington : il commence par insister sur le fait de continuer à imposer des sanctions. En effet, il demande que les Vénézuéliens qui se servent des cryptomonnaies soient inclus dans la liste des nationaux particulièrement désignés par le bureau de contrôle des actifs étranger des États-Unis (OFA) pour que des sanctions leur soient appliquées.

Le désespoir de cet individu est centré sur ses propres bénéfices à cause des éventuelles régulations futures qui pourraient perturber ses affaires et ses bénéfices étant donné le point de vue prudent que les États-Unis ont adopté par rapport à la politique des cryptomonnaies puisqu'ils considèrent que celles-ci n‘offrent actuellement pas de bénéfice économique en général et sont principalement un investissement spéculatif.

