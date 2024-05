Venezuela : Renforcement des mécanismes contre la censure

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar infos

Depuis l'arrivée de la Révolution Bolivarienne, le processus de changement est l'objet de mécanismes de censure et de stigmatisation qui augmentent avant les élections. Le peuple vénézuélien se prépare à montrer ce qui se passe dans le pays au-delà des laboratoires médiatiques.

Au Venezuela, le pouls des réseaux sociaux s’accélère entre divers mécanismes qui rendent invisible et bloquent les manifestations de soutien au Gouvernement et la candidature du président Nicolas Maduro. Le blocus médiatique, cette fois, est dirigé par l'algorithme qui détermine quels contenus doivent être visibles ou non pour les usagers.

Six ans après avoir été réélu président avec 67,84%, et face à une nouvelle élection fixée pour le 28 juillet, Maduro a reconnu deux points clés dans cette élection : premièrement, que l'opposant à la Révolution Bolivarienne, ce n’est pas les candidats inscrits mais le Gouvernement des États-Unis. Et deuxièmement, que le chavisme doit faire face à ce qu'on appelle la « dictature de l'algorithme » et au bannissement des réseaux sociaux pour pouvoir faire une campagne électorale juste.

Pour cette raison, il a appelé les électeurs conscients à se multiplier. Il a qualifié cela d'exercice de démocratisation des réseaux sociaux, « en racontant la vérité d'un peuple qui veut la paix et la démocratie. »

Il a aussi précisé que l'information devait circuler de la rue aux réseaux sociaux, des réseaux sociaux aux médias, ensuite sur les murs, et ensuite sur ce que l'oligarchie et les grands noms ne peuvent pas atteindre : la « Radio Bemba. »

Maduro dénonce la restriction de ses compte sur les réseaux sociaux

En réponse à ses défis, Jorge Rodríguez, le chef du commandement de campagne, de « Notre Venezuela », a affirmé: « Il est parfaitement clair que les réseaux sociaux dans le monde entier sont contrôlés par les grands conglomérats médiatiques, et font donc tomber l'ombre du silence ou la diffamation sur tout ce qui a à voir avec la Révolution Bolivarienne. »

La tendance de l'opposition sur les médias sociaux pour le Venezuela est #NoCallaré et des opérateurs internationaux détracteurs du processus bolivarien s'y plient.

Au nom du chavisme dans les rues et au gouvernement, les tendances sont #YoSigoAMaduro et #LaEsperanzaEstáEnLaCalle, appelant à poursuivre la tradition du pays de démontrer qu'une vidéo virale ou le nombre de followers sur n'importe quel réseau social ne reflète généralement pas le nombre de personnes qui suivent un dirigeant, soutiennent le projet d'un pays et finalement se rendent aux urnes pour voter.

Maduro a créé un TikTok Live avec le philosophe et écrivain Vénézuélien, Miguel, Ángel Perella comme invité. Ensemble, ils ont rappelé à la population l'existence du monopole technologique à la Silicon Valley, États-Unis, et les divers mécanismes à travers lesquels leurs entreprises espionnent, recueil des données, et influence des sentiments, des émotions et des actions politiques et sociales, en même temps qu'elles font de grosses affaires.

Un peu d'histoire à propos de la censure

En contradiction avec la dénonciation constante des médias locaux et internationaux de la censure de l'opposition au Venezuela, depuis l'arrivée de la Révolution, ce processus de changement dont le chavisme est la force politique est persécuté et stigmatisé même alors qu'il remplit des fonctions de l’État.

Ce harcèlement a pris essentiellement un ton raciste, dépréciatif et classiste. A l'arrivée à la présidence du commandant Chavez en 1999, on a traité ses partisans de « hordes » et on en est arrivé à dénigrer l'utilisation des symboles patriotiques ou la couleur rouge pendant longtemps. Le Venezuela a été aussi le point de comparaison pour discréditer toute proposition progressiste en Amérique latine.

La campagne de silence, d'isolement de diffamation qui a été faite grâce aux lobbys politique d'individus comme le candidat de la Plate-forme Unitaire Démocratique (PUD), Edmundo Gonzalez Urrutia et celle qui, derrière lui, exerce une espèce de candidature indirecte, la dirigeante disqualifiée, Maria Corina Machado.

Pour ces individu et pour les plate-formes de communication qui les honorent bien, malgré les discours dans lesquels l'expression « réconciliation nationale », abonde, en tant que proposition électorale, la véritable intention a été le refus de reconnaître le chavisme.

