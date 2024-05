Venezuela : Révocation de l'invitation de l'Union européenne pour les élections du 28 juillet

Traduction, Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar infos

Le Conseil National Electoral (CNE) du Venezuela a fait connaître mardi sa décision de révoquer et de laisser sans effet l'invitation de l'Union européenne (UE) à participer, grâce à une mission d'observation, aux élections présidentielles du 28 juillet prochain.

Le président de l’entité électorale, Elvis Amoroso, a lu devant la presse un communiqué indiquant que cette mesure a été adoptée « dans l'exercice de notre souveraineté et dans l'intérêt du peuple. »

Amoroso a rappelé que, le 13 mai dernier, l'Union européenne a confirmé les mesures coercitives unilatérales « et génocidaires contre le peuple digne du Venezuela, une situation qui porte atteinte à ses habitants, à la souveraineté et à l'indépendance de notre nation. »

Le pouvoir électoral a décidé de révoquer l'invitation, considérant qu'il « serait immoral de permettre sa participation en connaissant ses pratiques néo-coloniales et interventionnistes contre le Venezuela. En conséquence, sa présence n'est pas souhaitée dans un processus électoral aussi important pour la démocratie. »

« Toute la communauté internationale connaît les dégâts incommensurables qui ont été occasionnés au patrimoine et au peuple de la République Bolivarienne du Venezuela, en portant atteinte à la santé des enfants et des vieux, suite aux sanctions de l'Union européenne, car elles empêchent l'accès à des médicaments et à des aliments, » dit le texte.

On se souvient également que le Venezuela a été l'objet du vol sans distinction d'entreprises « de ses réserves d'or et d'autres ressources avec la complicité de l'Union européenne et le silence de divers organismes internationaux. »

Le CNE a exigé que l'Union européenne lève totalement les sanctions coercitives et revienne sur sa « position hostile » envers le pays.

Convocation d'observateurs pour les élections

Le CNE a confirmé la large convocation d'observateurs pour les élections présidentielles, et a souligné que « ceux qui participent respectent toujours la législation vénézuélienne dans ce domaine. »

« Le pouvoir électoral vénézuélien, garant de la démocratie et du fait que la volonté du peuple soit entendue et respectée, convoque à nouveau les institutions électorales et les Gouvernements du monde à participer, en tant qu’observateurs, aux élections lors desquels le noble peuple vénézuélien élira le président constitutionnel de la République Bolivarienne du Venezuela, » ajoute le communiqué.

Parmi les institutions invitées, se trouvent :

la Communauté des Etats Latino-américains et Caribéens (CELAC)

L'Union Inter-américaine des Organismes Electoraux (U,N I,O R, E),

un panel d'expert expert des Nations unies

L'Union Africaine

Le Centre Carter

Le Conseil des Experts Electoraux d'Amérique latine (CEELA)

L'Observatoire de la Pensée Stratégique pour l'Intégration Régionale (OPEIR)

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/cne-venezuela-revoca-invitacion-union-europea-comicios-julio-20240528-0030.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/05/venezuela-revocation-de-l-invitation-de-l-union-europeenne-pour-les-elections-du-28-juillet.html