Argentine : Le coup de balai et le nettoyage des employés de l’État

Encouragé par le triomphe politique obtenu avec l'approbation définitive de la loi Bases à la Chambre des Députés, le Gouvernement de Javier Milei a mis en marche la tronçonneuse et menacé vendredi soir d'une nouvelle vague de licenciements massifs parmi les employés de l'État. Consulté sur cette possibilité, le porte-parole Manuel Adorni l’a confirmée et l’a définie comme « un autre coup de balai et un autre nettoyage » dans l'administration publique. Les Centres de Référence, les programmes de l'ancien ministère des Femmes, le ministère des Droits de l'Homme et l'Institut National de Technologie Industrielle seront les plus affectés. « Avec cette loi, nous avons des outils pour que le processus de licenciement ne soit pas aussi pénible », ont signalé des sources proches de la Maison Rose. Pour sa part, le secrétaire général de ATE National, Rodolfo, Aguiar, a dit à Pagina/12, qu'ils mettront en place « des mesures de protestation pour ce lundi avec des veillées dans tous les organismes. »

Les licenciements dans l'administration publique nationale continuent comme l'avait annoncé Milei dans son discours au Latam Economic Forum, début juin. Mercredi dernier, le Gouvernement a envoyé des télégrammes de licenciement à divers organismes dépendants de l'État dans le cadre de l'échéance de ce qu'on appelle « les contrats 048 » qui doivent être renouvelés tous les 3 mois et dont une partie n'avait déjà pas été renouvelée fin mars. « Nous pensons qu'il va y avoir 5000 licenciements au total pendant cette fin de semaine, » a affirmé Rodolfo Aguiar.

« Les notifications ont été envoyées dans la plupart des cas par mail, », a signalé le dirigeant syndical qui a confirmé « presque 300 licenciements à l'INTI » et le licenciement « de 80 % de l'ancien ministère des Femmes, des Genres et de la Diversité », en plus « d’avoir touché aux Centres de Référence de l'intérieur du pays. » « Nous pensons qu'il va y avoir 5000 licenciements au total pendant cette fin de semaine, » a-t-il dit.

L'un des ministères le plus affectés est celui du Capital Humain avec la fermeture de ce qu'on appelle les Centre de Référence, crées dans tout le pays par le défunt ministère du Développement Social. Un communiqué de la direction interne de ATE dénonce « le démantèlement de toute politique fédérale et territoriale, et affirme : « Alors que la ministre Sandra Pettovello embauche des personnes qui ne se présentent au travail que le jour de la paye, elle utilise sa nouvelle secrétaire Yanina Nano Lembo pour procéder à une nouvelle vague de licenciements massifs dans le secteur du développement social. »

« Il s'agit 2 plus de 300 licenciement de travailleurs, » a dit à ce journal la secrétaire générale de la direction interne de ATE au ministère, Ingrid Manfred. Dans la majorité des cas, ils sont « liés à des taches territoriales », a noté la représentante syndicale, ce qui montre « la décision de démanteler tout l’accompagnement apporté par cet organisme au secteur vénérable à travers des dispositifs territoriaux. »

L'attaque brutale contre les programmes de l'ancien ministère des femmes, des gens et de la diversité a été une autre des décisions qui a pris dans la journée. Le gouvernement d'extrême droite de Javier Milei. ATE dénonce le licenciement de « 80 % des travailleurs », une situation qui implique « un point dans les politiques publics de genre de l'État » et « l’absence absolue de protection de toutes les femmes et de toutes les diversité du pays. »

Les programmes supprimés sont la ligne 144, l'assistance intégrale en cas de crimes contre les femmes et contre les travestis, les foyers et les refuges, l'accompagnement, la production, la prévention et la formation, le programme pour les travestis, la loi Micaela, les écoles populaires, l'accompagnement des diversités, les politiques d'égalité et d'assistance, entre autres. Le syndicat « considère comme responsables des conséquences de cette décision Claudia Barcia, le ministre Cúneo Libarona et le président Javier Milei ».

Il y a eu 700 licenciement au ministère de la Justice. Le secteur le plus affecté a été le Secrétariat aux droits de l'homme. ATE a dénoncé, le licenciement de « presque la totalité de ceux qui a accomplissent des fonctions essentielles pour les sites et les espaces pour la mémoire et la promotion des droits de l'homme de la nation. » ils sont en train de fouler aux pieds des projets construits autour des principes de mémoire, de vérité et de justice, une politique publique encadrée par la loi 26.691», a dénoncé la direction interne du syndicat.

Agüera affirmé que l'ATE organiserait des actions pour défendre les postes de travail. Il y aura « des mesures de protestation lundi avec des veillées dans tous les organismes pour garantir l'entrée de tous les travailleurs, », a dit le dirigeant syndical, et il a demandé « la continuité de tous les contrats de travail qui arrivent à échéance ce dimanche » et « le renouvellement automatique de tous les contrats ». D'autre part, il a critiqué le Gouvernement pour avoir convoqué ses partisans pour lundi prochain, en considérant cela comme une manœuvre destinée à éviter les actions de protestation des travailleurs.

Lors de de son habituelle conférence de presse du matin, le porte-parole de la présidence, Manuel Adorni, a évoqué vendredi la mise en marche « d'un autre coup de balai et d'un autre nettoyage » parmi les travailleurs de l'État et a prévenu que ceux qui resteront à leur poste le feront « pour une période déterminée. » « L'objectif n'est pas que personne ne soit sans travail mais que ceux qui ont une fonction réelle, utile et qui ajoute de la valeur restent en place, et ceux qui ne le font pas, ne doivent recevoir aucun péso de la bourse du contribuable, », a dit le porte-parole libertaire.

