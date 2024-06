Argentine : Milei ferme le sous-secrétariat contre la violence de genre

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar infos

Le Gouvernement du président Javier Milei à éliminé le sous-secrétariat auquel il avait réduit l'ancien ministère des femmes, du genre et des diversités. Une mesure qui, dit-il, est destinée à réduire la taille de l'État et à sortir de la scène les « organisme politisés » et qui a provoqué la condamnation du collectif féministe combatif de son pays.

Dans un communiqué intitulé « La fermeture de l'ancien ministère de la femme se concrétise », le Gouvernement du dirigeant ultra-libéral et d’extrême-droite prétexte que le sous-secrétariat de protection contre la violence de genre a été utilisé « pour propager et imposer un ordre du jour idéologique, recruter des militants et organiser des débats et des événements. »

Le communiqué, diffusé jeudi soir par le porte-parole de la présidence, Manuel Adorni sur son compte X, établit que « aucune de ses actions ne s’est conclue par la baisse de l'indice des délits. Au contraire, le peuple argentin a été témoin de sa tendance idéologique dans la défense discriminatoire des victimes. »

Selon le Gouvernement, un audit a révélé que dans ce sous-secrétariat, il existait une superposition de fonctions avec différentes agences gouvernementales qui se consacraient à la même tâche, ce qui impliquait des dépenses pour entretenir des locaux et plus de 800 employés « dont l'État argentin n'avait pas besoin. »

Le communiqué ajoute que la fermeture définitive de l'agence a été résolue après avoir rappelé qu'en décembre, quelques jours après son entrée en fonction, Milei a décidé que le ministère de la Femme, du Genre et des Diversités, créé sous le gouvernement du péroniste Alberto Fernández (2019-2023) dans le but de lutter contre la violence fondée sur le genre, serait transformé en sous-secrétariat « pendant que sa fermeture était en cours » et que ce dernier a ensuite été transféré au ministère de la Justice.

