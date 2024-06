Argentine : Terroristes à la carte

Par RedEco

Jeudi dernier, on a publié au Journal Officiel le décret grâce auquel le Gouvernement pourra inclure dans le REPET (registre public des personnes liées à des actes de terrorisme et à leur financement) ceux qu'il décide qu'ils ont une menace actuelle ou potentielle pour la sécurité de la Nation.

Avant la signature de ce décret, pouvaient seulement faire partie du REPET des personnes ou les entités incluses dans les listes renforcées par le Conseil de Sécurité des Nations unies. Le Gouvernement de Javier Milei considère que c’est « insuffisant » et va au-delà.

Le décret–qui porte le numéro 496/2024 et la signature du président, du nouveau chef de cabinet, Guillermo Francos et du ministre de la justice, Mario Cuneo Libarona–modifie pour la seconde fois cette année la loi sur « la dissimulation et le blanchiment d'argent d'origine délictueuse. »

Pour Gerardo Etcheverry, membres de la Ligue Argentine pour les Droits de l'Homme, « il est évident que le problème des financements étranges ne les intéresse pas réellement parce que toutes ces questions ne vont pas pouvoir être contrôlées par le RIGI (régime d'incitation pour les grands investissements). C'est-à-dire que la seule chose qui leur importe, en réalité, ce n'est pas le problème du financement d'activités dangereuses mais de trouver des outils pour contrôler des ennemis, réels ou potentiels. »

Dans les Attendus du décret 496/2024, on décrit comme un de ses fondements le fait que l'Argentine ait été victime des attentats à l'Ambassade d'Israël (1992) et à la AMIA (1994) « raison pour laquelle elle est constamment préoccupée par les menaces des réseaux de terrorisme, une circonstance qui oblige à ne pas rester sans rien faire face à de tels précédents et à prendre une attitude proactive pour travailler pour la sécurité de tous ceux qui se trouvent sur le sol argentin. »

Et on ajoute : « Les évènements survenus récemment dans l'État d'Israël obligent à prendre des mesures qui contribuent à la paix et à la stabilité internationales, », en oubliant la position prise par Javier Milei à propos du transport de l'ambassade d'Argentine de Tel-Aviv, à Jérusalem, qui rompt la tradition de neutralité dans le conflit israélo–palestinien.

Sur cette même ligne, dans les Attendus « on avertit que limiter l'incorporation dans le REPET seulement aux personnes et aux entités incluses dans les liste renforcées par le Conseil de Sécurité des Nations unies comme le suggère le décret numéro 918/12 et ses modifications est insuffisants à cause de l'importance du but qu'on veut atteindre. »

À propos du contenu du décret, Maria del Carmen Verdu, membre du CORREPI, affirme : « La référence explicite, dans l'exposition des motifs, au génocide en cours à Gaza évoqué comme « des événements survenus récemment dans l'État d'Israël », met en évidence l'intention de nous criminaliser, nous, les personnes et les organisations qui le dénonçons. »

Depuis la création du REPET (2019), le CORREPI proteste parce que « les critères avec lesquels on y inclut des personnes ou des entités ne sont pas clairs, ce qui aboutit à la criminalisation et à la stigmatisation internationale d'organisations et d'organismes des droits de l'homme. »

Pour Etcheverry, l'incorporation de personnes ou d'entités au REPET « va se faire sur la base des informations reçues des mécanismes de coopération entre les Etats établis et des instruments internationaux, entre autres sources. Ce qui veut dire qu'elle va obéir à ce que disent les services secrets yankees et israéliens. Et l'autre problème qu'il va certainement y avoir, c'est l'opinion du département d'État nord-américain : « Ainsi, si nous considérons que, par exemple, pour le département d'État, Cuba serait l'un des quatre pays qui fomentent le terrorisme, Cuba pourrait être mise sur cette liste sur la base justement des informations reçues de sources de cette sorte. C'est un détournement absolu. La seule chose que cela fait, c'est d'avancer dans la possibilité de mettre arbitrairement n'importe qui comme ennemi de l'État argentin parce qu'il est un ami des ennemis de ce Gouvernement. »

« Dans le cadre de la politique de répression de l'actuel Gouvernement sous le mandat de Javier Milei et de Victoria Villaruel, accompagnés dans le cabinet par les ministres Patricia Bullrich et Luis Petri, se décrie va dans le même sens que les projets de réforme du code pénal destinés à légitimer la gâchette facile, à éliminer le droit des victimes à porter plainte et à durcir encore plus le système pénal dans une spirale hyper-punitive et de la main dure extrême, », affirme Verdu.

L'Argentine, en tant que membre du groupe d'action financière international (GAFI) depuis l'an 2000, a signé ce qu'on appelle les « standards internationaux sur la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive », connu comme les « 40 recommandations. » Ce décret vise la recommandation numéro 6 sur « les sanctions financières en relation avec le terrorisme et le financement du terrorisme. »

Aussi bien son prédécesseur (le décret, 278 signé le 24 mars dernier comme celui-ci modifie le 918/2012, qui précise les mesures et les procédures d'inclusion et d'exclusion de personnes suspecter de financement du terrorisme des listes élaborées par les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations unies.

Taux deux sont passés inaperçus dans les informations malgré la gravité du fait que ce Gouvernement qui qualifie « d'ennemis » tous ceux qui s'y opposent ou pensent différemment, s’auto-attribue la possibilité de décider qui il considère comme « des ennemis. »

