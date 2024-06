Brésil : Enquête sur des juges de l'affaire Lava Jato

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar infos

Le Conseil National de Justice (CNJ) du Brésil a décidé vendredi d'engager une série de procédures disciplinaires contre quatre juges fédéraux pour des inégalités présumées dans la procédure et l'exécution de la gigantesque opération anti-corruption connue sous le nom de Lava Jato. »

Parmi les magistrats objets de cette enquête se trouve Gabriela Hardt qui avait signé l'une des condamnations pour corruption de l'actuel président du Brésil, Luiz Ignacio Lula Da Silva, une décision qui avait ensuite été annulée par la Cour Suprême pour des failles dans l’instruction.

Selon l'inspecteur général du conseil national de justice, Luis Felipe Salomão, il y a « des indices », indiquant que Hardt a détourné une partie des indemnisations fournies par des entreprises objets d'une enquête pour corruption vers une fondation particulière des personnes impliquées dans l’opération Lava Jato. Hardt et trois autres juges avaient déjà été suspendu en avril par Salomão.

La grande opération judiciaire intitulée « Lava Jato » enquêtait sur un schéma de blanchiment d'argent, de corruption et de trafic d'influence qui a conduit en prison des dizaines de ministres, de gouverneurs et de législateurs brésiliens et étranger entre 2014 et 2021 et provoqué un séisme sans précédent dans la politique brésilienne.

