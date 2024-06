Cuba: La bancarisation est inévitable

Par Manuel de Jesús Singh Castillo

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar infos

Contribuer à la mise en œuvre correcte du processus d'insertion financière ou de bancarisation de la population cubaine avec la préparation des dirigeants syndicaux et des travailleurs sur les avantages du service pour l'utiliser, est une priorité pour la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).

C'est ce qu'affirme le membre du Secrétariat national de l'organisation ouvrière José Antonio Pérez Pérez, dans une interview pour le multimédia « Travailleurs ».

-Comme il s'agit d'une priorité pour le mouvement syndical cubain, comment la CTC s'implique-t-elle également dans ce processus que le premier secrétaire du parti et président de la République Miguel Díaz-Canel Bermúdez qualifie de stratégie nécessaire, moderne et bénéfique à la population ?

« Il appartient également au mouvement ouvrier d'exiger le respect des normes établies à cet égard par les résolutions 111 de la Banque centrale de Cuba et 93 du ministère du Commerce intérieur, toutes deux émises l'année dernière.

La première norme, la bancarisation des opérations par le biais des canaux de paiement électroniques fixe les actions qui assurent leur mise en œuvre et permettent les processus de recouvrement et de paiement, en y incluant tous les acteurs économiques et leur relation avec la population.

La seconde établit comme exigence pour les établissements commerciaux de posséder les facilités de paiement par les passerelles nationales ou les terminaux de point de vente pour la commercialisation de biens et la prestation de services.

Cela renforce les droits des consommateurs lorsqu'ils se rendent dans l'une des unités du secteur et de subordination locale avec paiement électronique dans le pays, ou de tout acteur économique d’État et non d’État qui réalise les activités gérées par ce ministère ».

-Malgré les dispositions adoptées par le Gouvernement révolutionnaire pour la bancarisation, le peuple et les travailleurs maintiennent comme principal service celui des guichets automatiques. Comment changer cette vision vers l'exploitation des avantages de la banque ?

« Tout d'about en formant les travailleurs sur les avantages de l'utilisation des passerelles de paiement électronique, ce qui est une responsabilité partagée entre les syndicats et les administrations.

On ne peut ignorer les plateformes électroniques comme Transfermóvil ou EnZona et leurs avantages pour effectuer des démarches bancaires ou des paiements dans une situation socio-économique complexe, où la pénurie de liquidités est quotidienne.

Qu'ils sachent également que cela permet une plus grande transparence dans les opérations des formes de gestion non étatiques et d'éviter ainsi l'évasion fiscale dont les revenus sont nécessaires au budget de l'État, en rappelant qu'à Cuba, il y a déjà plus de 11 000 micro et petites entreprises privées.

Cela doit être un sujet récurrent dans les assemblées des membres et des travailleurs, ainsi que de préoccupation et d'occupation des structures syndicales, à différents niveaux, pour accompagner le processus et évaluer ses résultats.

-Une précision, s'il vous plaît, la banque est-elle synonyme de renoncement progressif à l'utilisation de l'argent liquide ?

Non, la banque offre à la population et aux travailleurs la possibilité d'utiliser des cartes magnétiques et le paiement ou les virements électroniques comme autre option à côté de l'argent liquide, bien qu'il existe des données indiquant que la tendance mondiale est de cesser de l’utiliser.

Nous n'oublions pas non plus les circonstances dans lesquelles se déroule le processus à Cuba, marqué par l'énorme obstacle au développement que représente le blocus des États-Unis. Les États-Unis qui, entre autres choses, rendent difficile de disposer des technologies les plus avancées pour le service.

-Comment envisagez-vous l'avenir immédiat du processus de bancarisation à Cuba ?

«Les problèmes de connectivité, l'insuffisance ou le manque d'infrastructures nécessaires sur les sites ruraux ou difficiles d’accès ne sont un secret pour personne. À cela s'ajoute le fait que de nombreuses municipalités n'ont pas de guichets automatiques.

Même dans ces conditions, c'est la détermination de la CTC et de ses syndicats de contribuer à partir des collectifs de travail, avec leur soutien, à avancer là où sont créées les conditions dans la domiciliation des feuille de paye, un avantage offert par les banques pour effectuer le paiement du salaire par cartes de débit.

Bien qu'il y ait environ 7 000 000 de lignes mobiles actives dans le pays, il faut considérer que tous les travailleurs n'ont pas de portable et que tous ceux qui en ont un n'ont pas non plus de service Internet.

C'est pourquoi la participation active de la représentation de la CTC et de ses syndicats aux groupes de travail pour le contrôle et le suivi du processus de bancarisation, créés dans les provinces et les municipalités, ont comme objectif essentiel de contribuer à créer une culture de l'utilisation des passerelles de paiement, et non à l’imposer.

Sans aucun doute, la bancarisation est inévitable».

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2024/06/18/cuba-la-bancarizacion-es-inexorable/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/06/cuba-la-bancarisation-est-inevitable.html