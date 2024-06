Cuba : La Russie ouvre sa première représentation bancaire

La Havane, 21 juin (Prensa Latina) La banque russe Novikom a inauguré hier un bureau de représentation à Cuba et est devenue la première entité bancaire de ce pays à ouvrir une succursale sur l'île, a confirmé un communiqué de presse.

Selon le document cité par Spoutnik, l’activité principale de Novikom dans la sphère cubaine sera le soutien financier à la promotion des entreprises nationales de l’industrie sur l’île.



« L’ouverture de la succursale Novikom en République de Cuba constitue non seulement une nouvelle étape pour la banque, mais aussi une étape importante dans les relations russo-cubaines », a souligné la présidente du Conseil d’administration de la banque, Elena Georgieva.



Elle a assuré que l’expérience en matière de services bancaires efficaces pour les entreprises de haute technologie de Novikom – une filiale de la société d’État Rostec – sera utile pour financer des projets russes prometteurs et garantir les transactions entre les deux pays.



Novikom est une entité bancaire membre de la Commission intergouvernementale russo-cubaine et facilitera l’interaction commerciale entre les deux pays dans les secteurs du tourisme, des transports, de la navigation aérienne, de l’énergie et bien plus encore.



En collaboration avec les trois principales entités financières de l’île, Novikom réalise des opérations commerciales de transfert de paiements, des opérations sur billets de banque, devises et documents dans le commerce entre la Russie et Cuba.



Le communiqué ajoute que cette mesure contribuera à garantir la stabilité des transactions, ainsi que le soutien bancaire aux liens commerciaux, économiques et d’investissement.



Cela repose sur les relations de longue date entre Moscou et La Havane, sur son potentiel de développement et sur l’augmentation considérable de la coopération gouvernementale.



Cuba, a-t-elle ajouté, est une destination attractive pour les touristes russes et depuis décembre 2023 le système de paiement Mir est pleinement opérationnel sur l’île.



Dans le même temps, elle a souligné que lors de la 21e session de la Commission intergouvernementale russo-cubaine de coopération économique, commerciale et scientifique et technique, tenue en mars 2024, le vice-Premier ministre cubain, Ricardo Cabrisas, a réitéré l’intérêt de La Havane pour l’ouverture de succursales de banques russes sur son territoire.



Novikom, fondée en 1993, fait partie des 20 plus grandes banques de Russie, jouit de notes de solvabilité élevée et de fiabilité avec une perspective stable et propose une gamme complète de services bancaires dans tous les segments du marché financier.

https://frances.prensa-latina.cu/2024/06/21/la-russie-ouvre-sa-premiere-representation-bancaire-a-cuba/