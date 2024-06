Cuba: La transformation énergétique, une porte vers la coopération continentale

Le président cubain a reçu Andrés Rebolledo Sitmans, secrétaire exécutif de l'Organisation latino-américaine de l’énergie

Auteur: Claudia Diaz Pérez | internet@granma.cu13 juin 2024 11:06:08

Lors de son entretien avec Andrés Rebolledo Sitmans, secrétaire exécutif de l'OLADE, le Premier secrétaire du Comité central du Parti communiste et président de la République, Miguel Diaz-Canel Bermudez, a reconnu tout le soutien que l'Organisation latino-américaine de l'énergie (OLADE) a apporté à Cuba en matière de formation, « afin que nous puissions faire face aux défis que nous avons en matière de transformation énergétique du pays ».



Au cours de cette réunion, à laquelle participait également le ministre de l'Énergie et des Mines, Vicente de la O Levy, le chef de l'État a exprimé la volonté du secteur cubain de l'énergie de participer à toutes les propositions et à tous les projets menés par l'OLADE dans la région.

« Nous savons que vous travaillez sur la question de la transformation numérique en Amérique latine et dans les Caraïbes, ainsi que sur le développement des énergies renouvelables. Depuis notre modeste position, vous pouvez compter sur Cuba pour tout ce que vous souhaitez entreprendre », a-t-il déclaré.



Le Secrétaire exécutif de l'OLADE a qualifié le dialogue de grande opportunité, ainsi que la célébration à La Havane de la 16e Session ordinaire du conseil des experts de l'organisme de coopération, de coordination et de conseil technique qu'il dirige.

Rebolledo Sitmans a exprimé à Diaz-Canel la satisfaction d'avoir attiré, pour cette réunion, 25 délégations des 27 pays qui composent l'OLADE. La vérité, a-t-il dit, c'est qu'il s'est agi d'une réunion exceptionnelle, avec une forte participation et un grand désir de continuer à coopérer mutuellement et de progresser dans l'intégration énergétique.



La 16e Session ordinaire du Conseil d'experts, qui se tient à La Havane jusqu'au 13 juin, est le prélude à la réunion des ministres de l'énergie d'Amérique latine et des Caraïbes, qui se tiendra en octobre au Paraguay.

https://fr.granma.cu/cuba/2024-06-13/la-transformation-energetique-de-cuba-une-porte-vers-la-cooperation-continentale