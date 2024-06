Cuba: Un chemin toujours tortueux

Ces dernières années, le pays a enregistré une augmentation de la consommation de drogues et, parallèlement, une diminution de l'âge des consommateurs.

Auteur: Carmen Maturell Senon

La Dre Esther Castillo Rodriguez, master en prévention de la toxicomanie, est bien placée pour connaître ces histoires qui sont souvent assez douloureuses et difficiles à revivre.



Elle se souvient d'un jeune homme traité au Centre de santé mentale du quartier de Centro Habana, dans la capitale, qui alternait entre marijuana et crack. Il parvenait à peine à s'abstenir pendant de brèves périodes. Sa consommation a fini par entraîner une maladie cérébrovasculaire, une réduction de la mobilité et d'autres complications médicales. « Après plusieurs jours d'hospitalisation, il est décédé. »



Pour la Dre Castillo Rodriguez, la toxicomanie n'a pas de moule, « mais lorsqu'un patient est identifié comme toxicomane, il est important qu'il soit pris en charge rapidement ».



Parler de la consommation de drogue peut sembler banal, mais ce n'est pas le cas quand, à Cuba, le phénomène se caractérise par une complexité croissante, une augmentation au cours des cinq dernières années et une diminution de l'âge moyen des personnes impliquées.



À tel point que les premières expériences, selon le Dr Alejandro Garcia Galceran, directeur du Centre de santé mentale, se produisent entre 13 et 14 ans.



Il est clair que Cuba n'est pas un pays producteur de drogue, encore moins un pays de stockage ou de transit, mais le principal danger vient de l'étranger, selon le colonel Juan Carlos Poey Guerra, chef de l'Organe spécialisé dans la lutte contre la drogue du ministère de l'Intérieur, dans l'émission télévisée Hacemos Cuba (Nous faisons Cuba).



Il a expliqué que la situation géographique du pays - au carrefour des plus grands pays producteurs - signifie que nous sommes toujours sous l'influence du trafic de drogue. « Au nord-est, il existe une route particulièrement active, et souvent, lors d’une poursuite en haute mer, les trafiquants jettent par-dessus bord les paquets contenant la drogue qui viennent échouer sur nos côtes.



Cependant, toutes les substances qui se trouvent dans le pays ne résultent pas des échouages des ballots de drogue. Le colonel Poey Guerra a souligné qu'il existe une menace latente de la part des Cubains vivant à l'étranger, qui tentent d'introduire des drogues par deux voies essentielles, la voie maritime et la voie aérienne.



De même, il a signalé que les cultures de marijuana continuent de poser problème, principalement à Santiago de Cuba, Granma, Holguin, Guantánamo et Las Tunas, avec une activité qui s’est étendue dans le reste du pays.



LOISIRS VS. DANGER



Mais quel est le cycle de la dépendance, quelles sont les conséquences de la consommation d'une substance illicite et quels sont les facteurs en jeu ?



Il ne fait aucun doute qu'il est erroné de croire que l'on peut contrôler la quantité de drogue ingérée. « Personne ne peut définir où se situe la limite », souligne le Dr Garcia Galceran, qui précisent que les consommateurs passent par un cycle avant de devenir dépendants :

« Ils commencent à expérimenter, puis deviennent occasionnels, et ensuite deviennent des usagers récréatifs. Peu à peu ils deviennent habituels, et de là à devenir dépendants, il y a un pas ».



L'adolescence, période de changement et de croissance, est la tranche d'âge où l'on peut entrevoir les premiers pas dans la consommation de substances illicites.



Le Dr Garcia Galceran signale que certains adolescents, en train d'entrer dans le monde des adultes, ingèrent ces substances, soit comme mode d’exploration, soit pour se sentir acceptés dans leur environnement social.



Il souligne également que ces derniers temps, la polytoxicomanie - la consommation de plusieurs substances en même temps - a pris de l'ampleur et que de nouveaux produits chimiques sont apparus qui rendent impossible la reconnaissance du type de drogue.



Bien que le profil du consommateur ne se limite pas au stéréotype de l'individu marginalisé ou pauvre, il existe des facteurs culturels et individuels qui le rendent enclin à consommer la substance.



À cet égard, le Dr Castillo Rodriguez affirme que l'existence d'antécédents de toxicomanie dans la famille est un facteur conditionnant, tout comme l'absence d'autorité dans l'éducation, qui entraîne un manque de contrôle sur le comportement.



LES DROGUES ET LA LOI



Notre pays est bien conscient que, depuis le triomphe de la Révolution, nous menons une politique de prévention et de lutte contre la consommation de drogues. Dans le cadre de cette politique, un travail multisectoriel est réalisé, impliquant tous les organismes et commissions de prévention.



De même, ce phénomène est inscrit dans le Code Pénal. Comme l'a expliqué Ileana Julia Gomez Guerra, présidente de la Chambre des délits contre la Sécurité de l'État du Tribunal suprême populaire, lors d'une Table ronde diffusée l'année dernière, c'est la possession et le trafic de drogues qui sont sanctionnés, et non les consommateurs. Ces peines vont de quatre à trente ans d'emprisonnement, à la prison à vie et à la peine de mort.



La peine de quatre à dix ans est applicable tant que la quantité de drogue ne dépasse pas une livre. En outre, sont également visés les producteurs, élaborateurs, acquéreurs, trafiquants et ceux qui introduisent ou sortent du territoire national ces drogues illicites ou des substances ayant des effets similaires.



Il a précisé que, si la quantité de drogue saisie est plus importante, la sanction passe de dix à trente ans, à la réclusion à perpétuité ou à la peine de mort. De plus, si le délit implique des mineurs, les tribunaux peuvent imposer ces peines.



En 2023, 689 personnes ont été sanctionnées et 92 % d'entre elles ont été condamnées à des peines privatives de liberté, comme l'a révélé l'émission de télévision Mesa Redonda (La Table ronde).



PRÉVENTION ET ÉDUCATION



Selon Eugenio González Pérez, vice-ministre de de l'Éducation, les addictions sont associées à des schémas liés à la société de consommation, « où la perte des valeurs et la prolifération du marché des drogues illicites jouent un rôle hégémonique ».



Il est donc nécessaire d'étudier leur impact sur la formation intégrale des enfants, des adolescents et des jeunes, car elles constituent des obstacles à la croissance culturelle et émotionnelle.



À ce stade, il convient de se demander ce qu'il faut faire pour lutter contre la consommation de drogues illicites et quelles sont les stratégies mises en œuvre pour la prévenir.



Le directeur du Centre de santé mentale explique qu'ils travaillent sur la sphère des soins et les dommages à prévenir, une fois que la personne est malade ou a rechuté. En outre, ils collaborent avec d'autres institutions dans les domaines où des groupes à risque et vulnérables sont identifiés.



Ainsi, les centres éducatifs ne restent pas les bras croisés, mais contribuent également à promouvoir des attitudes de rejet et, articulés avec d'autres organismes, maintiennent un plan d'action contre la consommation de stupéfiants.



Toutefois, afin de prévenir les incidents liés à la drogue impliquant des élèves, il existe la Résolution ministérielle 15 de 2019 : Programme éducatif de prévention de la consommation de drogues dans le système éducatif national, en vigueur jusqu'en 2025.



Cet instrument a notamment pour objectif de promouvoir le développement de valeurs éthiques et morales qui contribuent à l'adoption de modes de vie sains et de favoriser la connaissance des effets nocifs et des conséquences sur la santé physique, psychologique, sociale, familiale et professionnelle, en modifiant les mythes et les croyances erronées sur les drogues. En outre, renforcer le travail de prévention, en mettant l'accent sur les enfants, les adolescents et les familles.



Toutefois, bien que des stratégies et des lois aient été mises en place pour s'attaquer au problème, il reste encore beaucoup à faire. Le Dr Garcia Galceran souligne que tous les services de prévention doivent être renforcés et que les municipalités doivent faire l'objet d'une attention différenciée, en particulier dans les zones à plus forte incidence.



Le vice-ministre de l'Éducation partage cet avis, ajoutant qu'il est urgent d'organiser des débats au sein des communautés et d'intégrer les secteurs concernés par ce phénomène social.



Il ajoute que « la sensibilisation reste un défi pour instaurer une culture de rejet des drogues chez les enfants, les adolescents et les jeunes ».

https://fr.granma.cu/cuba/2024-05-29/un-chemin-toujours-tortueux