Économie : La guerre comme solution au problème de la suraccumulation capitaliste

Karl Marx était déjà clair sur le fait que la société bourgeoise serait capable de détruire le capital dans le but de lancer un nouveau processus d’accumulation capitaliste.

La guerre est la ressource « ultime » du capitalisme pour restaurer la dynamique d’accumulation et briser, d’une part, le cycle économique dans sa phase dépressive et, en même temps, briser la tendance structurelle à la baisse du taux de profit.



Il n’y a rien d’original à dire que la guerre est la voie naturelle pour sortir de la crise économique du capitalisme. Karl Marx était déjà clair sur le fait que la société bourgeoise serait capable de détruire le capital dans le but de lancer un nouveau processus d’accumulation capitaliste. Il ne s’agit pas seulement de conquérir des marchés ; Après tout, c’est une conséquence de la guerre, ce qu’on appelle le « butin de guerre ».

Pour comprendre la guerre dans ce « monde civilisé » du capitalisme avec ses « démocraties » et ses « leçons morales », il faut approfondir ses racines économiques et son fonctionnement, quelque chose que Marx et Engels ont démêlé avec leur critique de l’économie politique et que Lénine a approfondi et actualisé avec sa compréhension de l’impérialisme.

Ceux d’entre nous qui s’accrochent aux positions révolutionnaires parce que nous comprenons que c’est la seule option capable de changer l’avenir de violence, de destruction et de misère qui attend l’humanité, doivent contribuer à la transmission des connaissances et à l’analyse des éléments qui sous-tendent la guerre. Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons mettre un terme à la barbarie à laquelle nous conduit ce système angoissant. Un pacifisme ignorant et utopique ne nous suffit pas. Ignorer les causes, c’est se soumettre aux conséquences.

Pour cette raison, et face à la question improbable d’un effondrement systémique qui, sans intervention exogène, se produirait tout seul, nous devons agir pour la défense des peuples, de la planète, contre la violence irrationnelle du Capital . Cette intervention est conditionnée à la compréhension des ultimes mécanismes de sauvegarde du capitalisme et de ce que pourrait être sa maxime : « Sans moi, personne ».

Guerre et crise

Il y a ceux qui défendent qu’après chaque crise du Capital, une guerre se profile à l’horizon. Par exemple, la guerre du Golfe, expression de la crise des années 90-92. Dans cette même période, les guerres yougoslaves.

Un autre exemple peut être trouvé avec l’invasion de l’Afghanistan par l’OTAN dirigée par les États-Unis depuis 2001 ou l’agression contre l’Irak en 2003. L’économie américaine est officiellement entrée en récession en mars 2001.

Il est complexe d’établir cette relation entre guerre et crise car les conflits de guerre ne sont pas synchronisés avec les périodes de récession, mais en sont la conséquence. Il est également possible que des périodes récessives se chevauchent avec des conflits qui s’allongent ou avec plusieurs conflits au cours d’un même cycle.

Il est plus facile et plus clair de lier les grandes guerres aux grandes crises. Ainsi, Michael Roberts défend l’existence des dépressions économiques et les définit comme « le moment où une économie connaît une croissance bien inférieure à son taux de production antérieur (total et par habitant) et inférieure à sa moyenne de long terme ». (La longue dépression)

Suivant cette idée, ainsi que quelques autres spécificités évoquées par l’auteur, tout au long de l’histoire du capitalisme, il y a eu trois grandes dépressions économiques. L’une à la fin du XIXe siècle, une autre au milieu du XXe siècle, de 1929 à 1939 et ce qu’on appelle la Grande Récession qui a commencé en 2008 et dans laquelle nous vivons encore.

Dans ces périodes de dépression, la lutte des classes est exacerbée. Les troubles sociaux provoquent une réponse mobilisatrice des couches populaires et le capital devient plus agressif, violent et destructeur. Le fascisme et la guerre impérialiste sont sa réaction ultime. Sa bouteille d’oxygène.

« La dépression du XIXe siècle a déclenché une rivalité impérialiste qui a finalement conduit à la Première Guerre mondiale. La Grande Dépression des années 1930 a conduit à la montée du nazisme en Europe, à la révolution et à la contre-révolution en Espagne, au militarisme au Japon… » (Michael Roberts)

Cela a provoqué une nouvelle guerre mondiale dans laquelle ce n’est qu’avec le sacrifice héroïque de l’Armée rouge, du peuple soviétique (un exploit réduit au silence et déformé par le révisionnisme historique anticommuniste) et la résistance du reste du peuple que l’avancée du fascisme, toujours latente, est passée à l’arrière d’un capitalisme qui, une fois la guerre terminée, a entrepris une nouvelle phase d’accumulation, grâce à la dévaluation du capital, y compris l’effet de sa propre destruction physique.

L’« âge d’or » du capitalisme a fait son chemin jusqu’au milieu des années 1960. Depuis cette décennie, divers éléments de contre-tendance ont permis de sauver de l’effondrement un capitalisme de plus en plus angoissant, qui a réussi en peu de temps à inverser la tendance à la chute et prendre un peu d’air.

Mais l’année 2008 marque un tournant. Le moment où après plusieurs décennies, une nouvelle dépression économique a fait son apparition après la crise. Premièrement, ni la quatrième révolution industrielle, ni le Covid, ni logiquement toutes les politiques monétaires, ni les sommes énormes injectées dans les monopoles par le vol et le pillage des revenus du travail qu’implique la dette, n’ont pu inverser et conduisent à nouveau au seul scénario qui peut sauver à nouveau le capitalisme : la guerre.

Les pays européens ont presque doublé leurs importations d’armes entre 2014 et 2018, ainsi qu’entre 2019 et 2023. Leurs achats ont grimpé de 94 % au cours de cette période, selon une étude de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI).

Les cycles économiques

Pour comprendre en profondeur la relation entre la crise économique et la guerre, il est nécessaire de plonger dans les profondeurs des mécanismes d’un système qui, plongé dans ses contradictions, tel un compte à rebours, entraîne une autodestruction programmée depuis son origine.

Le développement (le maintien) du capitalisme nécessite une « reproduction à une échelle élargie ». Cela n’est possible qu’en augmentant constamment la productivité, ce qui se fait de préférence en augmentant l’efficacité technologique des machines et des équipements qui, entre les mains du travail, constituent le capital productif des entreprises.

Le problème de l’augmentation de la productivité (plus de biens dans le même temps) est qu’au lieu d’augmenter la valeur de chaque unité, elle la diminue, ce qui signifie que dans le nouveau cycle il faut produire encore plus pour compenser cette dévaluation. En fin de compte, et progressivement, le rapport du capital constant (machines, bâtiments, matières premières…) avec le capital variable (travail) s’accroît, perdant progressivement la capacité de générer une nouvelle « valeur », ce que seule la force des travailleurs obtient par le travail.

Cela conduit à une suraccumulation et le taux de profit (pourcentage de retour sur investissement) diminue tellement qu’il alourdit la masse du profit (montant total gagné). L’investissement est paralysé, car il ne garantit pas plus de profit, ce qui provoque une crise.

Lors des crises, les marchandises ne trouvent pas de « sortie », la valeur ne se réalise pas par la vente, le processus de circulation est interrompu. Les achats et les ventes sont immobilisés et le capital devient inactif et reste inactif. Les entreprises les plus faibles font faillite, le chômage et « l’armée de réserve » augmentent. En conséquence, la force de travail est payée en dessous de sa valeur. Les entreprises victorieuses absorbent ou rachètent celles en faillite à un prix avantageux. La centralisation du capital s’accélère et les conditions d’un nouveau cycle d’accumulation se préparent, grâce au fait que le capital dévalué, paralysé ou détruit abaisse le rapport capital constant/capital variable, augmentant ainsi le taux de profit et donc la masse du capital. le profit encourage à nouveau l’investissement. Jusqu’à la prochaine phase récessive qui sera plus dévastatrice que la suivante.

« Une grande partie du capital nominal des entreprises, c’est-à-dire de la valeur d’échange du capital existant, est détruite à jamais, même si cette destruction, puisqu’elle n’affecte pas la valeur d’usage, peut alimenter la nouvelle reproduction. C’est à ces moments-là que ceux qui disposent de liquidités s’enrichissent aux dépens des capitalistes industriels. » (Marx. Capital T. III)

Il y a des moments dans l’histoire où cette issue de secours n’est pas possible, où la dévaluation du capital due à la crise elle-même, due à une combinaison de facteurs, ne suffit pas à déclencher un nouveau processus d’accumulation.

Certains prédisaient la fin de la Grande Dépression en 2014, d’autres après l’émergence du Covid, mais les données publiées depuis 2019, l’inflation après la réouverture des marchés, la contraction du commerce mondial… nous disent le contraire. Une destruction à grande échelle est donc nécessaire pour effacer l’ardoise.

Quels intérêts se cachent derrière la guerre ?

Le capitalisme naît « dégoulinant de sang et de boue, par tous les pores, de la tête aux pieds » (K. Marx) et mourra de la même manière face à une situation actuelle qui avance jour après jour vers un bellicisme manifeste, bouclant ainsi la boucle de violence, de terreur et de destruction.

Dans son ouvrage Anti-Dühring, Engels souligne à juste titre que « le pouvoir, la violence, ne sont rien d’autre qu’un moyen, tandis que l’avantage économique est la fin ».

L’industrie de l’armement

On affirme à maintes reprises que l’augmentation du militarisme et des dépenses d’armement des États est en soi la raison fondamentale de l’escalade de la guerre et la cause de la guerre. Un « lobby » économique doté de suffisamment de pouvoir pour s’enrichir et, en même temps, stimuler l’activité économique et générer de la richesse.

Il est vrai que, en premier lieu, l’industrie de l’armement est capable de générer des biens qui non seulement incorporent la valeur contenue dans les machines et les matières premières qu’elle utilise, mais aussi, grâce à l’exploitation des travailleurs, génèrent une plus-value qui aide. le processus d’accumulation.

Par ailleurs, à côté de l’industrie elle-même chargée de créer des armes, il existe d’autres industries complémentaires ou accessoires qui doivent fournir des intrants à cette industrie. En eux, la plus-value est également générée puisqu’ils se situent dans la sphère de l’activité productive.

Les dépenses militaires mondiales totales ont augmenté de 0,7 % en termes réels en 2021 et ont dépassé les deux mille milliards de dollars selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI). Avec la guerre de l’OTAN en Ukraine contre la Russie, le génocide du peuple palestinien, l’escalade de la guerre au Moyen-Orient et les perspectives de nouveaux fronts (Sahel, Pacifique…), l’investissement est assuré, car il dépend d’un profit qui Les États occidentaux ont décidé de prescrire.

Cependant, nous parlons d’une industrie hautement technique. Autrement dit, le degré élevé d’automatisation implique un faible taux de main-d’œuvre par rapport aux autres branches d’activité. Une étude bien connue réalisée en 2007 par Robert Pollin et Heidi Garrett-Peltier, du Département d’économie de l’Université du Massachusetts, a comparé l’impact sur l’emploi de l’industrie militaire par rapport à celui de l’industrie militaire. d’autres industries. Il concluait qu’un investissement dans le secteur de la santé ou dans la réhabilitation de logements générerait 50 % d’emplois de plus que le secteur militaire. Si cela était réalisé dans le secteur éducatif ou dans les transports publics, ce serait plus du double.

Compte tenu de la date de l’étude et de l’intégration technologique rapide dans le secteur, il faut comprendre que l’augmentation du capital constant par rapport au capital variable dans ce secteur industriel doit être plus que notable.

Ces mêmes ressources destinées à un autre type d’industrie (infrastructures, agroalimentaire…) généreraient une plus-value plus importante. Mais le capitalisme ne prend pas en compte le bien-être de la majorité sociale ni la satisfaction de ses besoins. Ni ce qui est bon pour l’entreprise ou la classe. Dans le capitalisme, il existe une lutte fratricide entre capitalistes individuels pour s’approprier de manière privée la plus-value socialement générée.

Un autre élément à considérer est que les principales sociétés productrices d’armes sont inégalement réparties géographiquement. Cela implique un transfert de richesse des pays consommateurs vers les producteurs. Le militarisme ne fait qu’enrichir la faction la plus riche du capitalisme et appauvrir les plus faibles.

De plus, la production d’armes n’est pas réincorporée dans le cycle de production suivant, que ce soit comme moyen de production ou de subsistance pour la classe ouvrière.

Avec cela, nous devons conclure que l’industrie de l’armement génère un enrichissement rapide pour certains capitalistes individuels, mais que le système dans son ensemble en souffre et, à long terme, abaisse le taux de profit et accélère la suraccumulation du capital. Autrement dit, cela ne résout pas le problème « mondial » du capitalisme.

Valeur d’usage vs. valeur des armes

Face à la crise persistante, qui met en danger la survie du système lui-même, le capitalisme doit « oublier temporairement » les valeurs des marchandises produites dans cette branche économique et s’accrocher à sa valeur d’usage comme seul élément capable d’inverser sa trajectoire. s’effondrer : destruction par la guerre. C’est la facilité d’utilisation de l’arme.

L’appropriation ou la dépossession des richesses, la conquête territoriale, le pillage des matières premières ou de l’énergie ; l’assurance, le contrôle des infrastructures et des routes commerciales ou la destruction de la concurrence et la reconstruction, la conquête de nouveaux marchés… Tout cela génère un soulagement face à l’impossibilité de valoriser le capital qui est, sans aucun doute, le problème central auquel le capitalisme a été confronté tout au long de son histoire. histoire et qu’avec l’avancée du temps et cycle après cycle, cela devient de plus en plus évident.

L’impérialisme s’exprime ainsi sous sa face la plus violente, celle de la guerre au service de l’accumulation du capital. Et finalement la destruction du Capital pour que le cycle puisse redémarrer.

Il est essentiel de rappeler que le capitalisme, dans son noyau, dans son ADN, porte la barbarie comme drapeau. Qu’en ces moments où l’humanité est en jeu pour sa propre survie et celle de la planète, il est vital de faire un effort pour comprendre que la guerre n’est pas quelque chose d’inhérent à l’être humain, mais fait partie d’intérêts particuliers, parfois complexes et caché.

Actuellement, la dichotomie « guerre oui » ou « guerre non » n’est pas possible au sein du capitalisme. La guerre est une nécessité vitale et, en tant que telle, elle aura lieu. Il n’y a que deux voies : celle de la collusion avec un système qui se meurt et devient de plus en plus violent ou celle de la rupture cherchant des voies émancipatrices pour toute l’humanité, le pari sur l’avenir noir du capitalisme contre le Rouge de la raison, de l’humanité et de la vie.

Source: Kike Parra, Unidad y Lucha

Traduit par la rédaction

https://albagranadanorthafrica.wordpress.com/2024/06/02/la-guerre-comme-solution-au-probleme-de-la-suraccumulation-capitaliste/