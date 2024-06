Mexique : 5 réformes à venir

Traduction Françoise Lopez, pour Amérique latine-Bolivar infos

Claudia Sheinbaum Pardo, la présidente élue a eu eu hier sa première réunion au palais national avec le président Andrés Manuel Lopez Obrador après sa victoire aux élections. Ils ont décidé de cinq réformes prioritaires qui seront approuvées pendant la première période de la prochaine législature parmi lesquelles la réforme du pouvoir judiciaire, qui sera ouverte au dialogue avec tous les secteurs impliqués.

Lors de cette rencontre, le président a garanti qui’l laisserait des finances saines, et ils ont décidé qu'une fois que Sheinbaum aurait nommé ceux qui feront partie de son cabinet, la semaine prochaine, le processus de transition commencera officiellement pour que chaque ministre du cabinet actuel travaille avec son successeur.

Ensuite, la présidente élue a donné sa première conférence de presse : « Pour moi, ça a été une réunion très émouvante, historique et très importante, de beaucoup de profit. Nous ne nous sommes pas vus depuis la campagne, nous avons parlé de beaucoup de choses : du résultat historique des élections, de ce que signifie l'avancée de notre mouvement » dans toutes les charges qui étaient à pourvoir le 2 juin dernier.

Le président a publié un bref message sur cette rencontre : « Il a été très intéressant et émouvant de parler avec la présidente élue du Mexique, Claudia Sheinbaum Pardo,. Nous sommes des amis et avec des millions de camarades, à partir de la base, entre tous, nous avons engagé la quatrième transformation de notre peuple bien-aimé en bien. »

« Nous avons parlé de l'importance d'être toujours proche de notre peuple, de ce que cela a signifié pendant la campagne et du résultat des élections. » Et j'ai reçu officiellement l'invitation du président à parcourir plusieurs points du pays pour vérifier l'état des travaux et d'autres actions du Gouvernement. De plus, elle a annoncé qu'elle recevrait aujourd'hui dans la maison de transition la délégation de haut niveau du président des États-Unis, Joe Biden, qui rencontrera aussi Lopez Obrador.

Devant des dizaines de reporters, la présidente élue a déclaré qu'elle avait proposé d'ajouter quatre réformes de plus aux 20 qu'il a envoyées au Congrès en février dernier : le soutien économique aux femmes de 60 à 64 ans, des bourses pour tous les étudiants de l'éducation publique de base, la non réélection et des modifications à la loi du ISSTE.

Un premier paquet de cinq réformes (dont celle du pouvoir judiciaire) sera composé pour qu'elles soient approuvées lors de la première période de la prochaine législature.

Elle a souligné que son équipe se mettra d'accord avec le ministère de l'intérieur et la commission permanente du Congrès pour ouvrir un large dialogue aussi bien au Parlement qu'avec des professionnels et des écoles de droit ainsi qu'avec des travailleurs du pouvoir judiciaire pour que cette initiative soit connue.

À ce moment-là, a-t-elle précisé, on déterminera si ces réformes seront vues comme des initiatives préférées, ou dans quelle particularité législative elles entreront.

Sheinbaum a ajouté que la « volatilité » du péso, ne l'inquiète pas parce que le président laissera des finances publiques « très bonnes » et une économie nationale renforcée.

Elle a indiqué que la réforme des organismes autonomes sera discutée plus tard.

Et cette conférence a été « la première de beaucoup de réunions » que les tous deux auront. « La vérité, je l'ai toujours dit, c'est que c’est un honneur d'être avec Andrès Manuel Lopez Obrador et nous faisons partie de ce grand projet de transformation de notre pays. »

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2024/06/11/mexico-por-delante-5-reformas-incluida-la-judicial-sheinbaum/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/06/mexique-5-reformes-a-venir.html