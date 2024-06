Mexique : Claudia Sheinbaum annonce des réformes pour les programmes sociaux

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine Bolivar infos

Claudia Sheinbaum Pardo, la présidente élue du Mexique, a révélé son engagement envers le bien-être social en présentant deux initiatives de réformes innovatrices.

Ces propositions, dont on pense qu'elles seront mises en œuvre à partir de 2025, sont destinées à renforcer la qualité de vie des citoyens mexicains grâce à des programmes sociaux inclusifs.

Le premier de ces programmes est le programme de « soutient aux femmes de 60 à 64 ans » conçu pour apporter un soutien économique aux femmes de cette tranche d'âge pour améliorer leurs conditions de vie.

« comme une femme arrive à la présidence, il faut reconnaître les femmes du Mexique, les femmes mexicaines, et c'est le but de ce programme pour qu'en arrivant à 60 ans, non seulement ce soit une reconnaissance, mais que les femmes aient un soutien qui leur permette de se développer, de créer une autonomie pour leur propre développement, », a expliqué Sheinbaum.

Cette initiative reflète l'engagement de la future présidente envers l'équité de genre et l'augmentation du pouvoir des femmes dans la société.

Sheinbaum Pardo a également mis l'accent sur l'importance de l'éducation en annonçant la « bourse universelle pour les étudiants des écoles publiques. » Ce programme concerne rat tout les enfants en maternelle, primaire et secondaire inscrits dans des institutions publiques et cherchera à garantir l'accès équitable à l'éducation et à réduire les disparités éducatives dans tout le pays.

« Nous allons commencer en 2025, avec tous les enfants du secondaire, les adolescents du secondaire, cela va être notre début en 2025, » a-t-elle indiqué en signalant que ce soutien sera élargi peu à peu à toutes les familles avec des enfants en maternelle et en primaire.

Non seulement ces propositions font partie de la vision intégrale de Sheinbaum Pardo pour le développement social du Mexique mais elles représentent aussi un engagement envers la transformation et le progrès du pays.

Les initiatives de réformes font partie de l'ambitieux paquet législatif promis par Sheinbaum Pardo pendant sa campagne électorale. Maintenant, on attend qu'elles soiten discutées et approuvées au Congrès de l'Union avec le soutien de toutes les forces politiques pour stimuler le bien-être des familles mexicaines.

« Cela amène aussi un changement pour l'article quatre de la constitution, et nous préparons cette initiative. Notre objectif est que le président de la République l'envoie afin qu'elle ne soit pas envoyée le 1er octobre, mais avant », a précisé la présidente élue.

Et elle a reconnu que ces nouveaux programmes sociaux répondent aux principes de la Quatrième Transformation destinée à aider ceux qui ont le plus besoin comme cela a été fait sous le gouvernement du président Andrés Manuel Lopez Obrador, et elle a affirmé que ce sera l'essence de la construction du second étage de la quatrième transformation.

Par ces propositions, Claudia Sheinbaum réaffirme son engagement à construire un pays dans lequel la justice sociale soit une réalité palpable.

