Mexique : Claudia Sheinbaum célèbre sa victoire

La candidate du parti au pouvoir, Claudia Sheinbaum, a remercié dès les premières minutes de ce lundi, les millions de Mexicains qui ont voté pour elle et en ont fait « la première femme présidente du Mexique » en plus de 200 ans d'histoire républicaine.

Après que l'Institut National Electorale ait confirmé que les résultats officiels des élections de ce dimanche la favorisaient de manière irréversible, Claudia Sheinbaum a fait un discours pour célébrer sa victoire.

La direction des partis Mouvement de Régénération Nationale (MORENA), du Parti du Travail et du Parti Vert ont fait savoir que les deux adversaires de Claudia Sheinbaum dans ces élections ont reconnu sa victoire.

Elle a indiqué que Xóchitl Gálvez, de l'alliance Force et Cœur pour le Mexique et Jorge Álvarez Máynez, du Mouvement Citoyen, l'ont appelée pour la féliciter.

« Je remercie, parce que, pour la première fois en 200 ans de République, je suis devenue la première femme présidente du Mexique. Et, comme je l'ai dit à d'autres occasions, je n'arrive pas seule, nous arrivons tous avec nos héroïnes qui nous ont donné la Patrie, avec nos ancêtres, » a dit Sheinbaum dans son discours.

Et elle a ajouté quelle concevait « un Mexique, pluriel, divers et démocratiques » dans lequel « les désaccords font partie de la démocratie. »

« Et bien que la majorité du peuple soutienne notre projet, notre devoir est et sera toujours de veiller sur chacun des Mexicains sans discrimination. »

Elle a promis de « garantir la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté de réunion, la liberté de concentration et la liberté de mobilisation. »

« Nous sommes des démocrates et par conviction, jamais nous n'exercerons un gouvernement autoritaire ni répressif. Nous respecterons aussi la diversité politique, sociale, culturelle et religieuse, la diversité de genre et la diversité sexuelle. »

Elle a dit qu'elle travaillerait pour un gouvernement « honnête, sans corruption ni impunité, qui ne se laissera pas influencer, qui sera un gouvernement avec une austérité républicaine, une discipline financière et fiscale et une autonomie de la Banque du Mexique. »

En politique étrangère, elle a dit qu'elle chercherait à conserver une relation de respect et de collaboration avec les États-Unis, comme cela a été le cas, et à étendre la coopération avec les pays d'Amérique latine et des Caraïbes.

Elle a remercié le président Andrès Manuel Obrador, « un homme exceptionnel, unique, qui a transformé l'histoire de notre pays pour son bien » pour l'avoir appelée pour la féliciter, « et pour sa vidéo qu'il a rendue publique. ».

